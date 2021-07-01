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سلة: ٧٥٠ لاعب ولاعبة في نهائي بطولة تحدي المهارات وتسديد الثلاثيّات للأكاديميات

1
JULY
2021
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وصلت "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "سبورتس مانيا" وبموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة الى الادوار النهائية. هذا التحدي اقيم على أرض ٣٠ اكاديمية وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة).
 
تحدي المهارات عبارة عن مشاركة كل لاعب فردياً في تمرير، اختراق السلة، مراوغة وتسديد عن مسافة الرمية الحرة ومسافة 3 نقاط .أما مسابقة تسديد الرميات الثلاثية فهي عبارة عن تسديد كل لاعب خلال دقيقة واحدة اكبر عدد ممكن من رميات ثلاثية.
 
وقد تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل فئة عمرية في كل أكاديمية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة لأكاديميات كرة السلة. وبلغ عدد المتأهلين ٧٥٠ لاعباً ولاعبة. 
 
وسيقام نهائي تسديد الرميات الثلاثية السبت ٣ تموز الجاري في  ملعب نادي التعاضد بيروت .أما تحدي المهارات الفنية سيقام الاحد ٤ تموز الجاري في  ملعب الانترانيك الكائن في سنتر دميرجيان  بالنقّاش .وسيحصل صاحبا المركز الاول والثاني عن كل فئة عمرية في كل تحدي على كأس أما صاحب المركز الاول فسيحصل بالاضافة الى كأس على قسيمة شرائية بقيمة 400 الف ليرة لبنانية  من "ديكاتلون". 
 
وسيحرص  المنظمون على اتخاذ كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" واتّباع ارشادات وزارة الصحة العامة بهذا الصدد.
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