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ينظم نادي "الايليت" للسنة الرابعة على التوالي وبالتعاون مع نادي سلعاتا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون سباق سلعاتا في الدواتلون لمختلف الفئات العمرية على الشكل التالي: 5 كلم ركض يليه 20كلم دراجة هوائية ومن ثم 2.5 كلم ركض.

يشارك في السباق حوالي 200 متسابق من مختلف الاندية اللبنانية حيث الانطلاق من امام الملعب البلدي لمدينة سلعاتا وعلى الطريق الساحلي باتجاه نفق شكا القديم ومن ثم العودة الى الملعب البلدي حيث يكون خط النهاية.

وسباق سلعاتا في الدواتلون هو ثالث نشاط يقوم به الاتحاد اللبناني للترياتلون ضمن الروزنامة المقررة لموسم 2021.