living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد مفاجآت يورو 2020..قصص الخروج المفاجىء لـ"منتخبات النجوم"

1
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع الوصول إلى الدور ربع النهائي من "يورو 2020"، نجحت البطولة الأوروبية في ضرب توقعات الجماهير والنقاد الرياضيين عرض الحائط، بعد خروج عدد من المنتخبات الكبرى في سيناريوهات غير متوقعة، لكن تظل تلك المفاجآت هي الأفضل للجمهور المحب للعبة.
 
وشهد الدور ثمن النهائي من يورو 2020، توديع عدد من المنتخبات الكبرى للبطولة وهي؛ بطل العالم فرنسا، وبطل أوروبا البرتغال، وألمانيا، وهولندا.
 
وكانت البداية مع مفاجأة مدوية بخروج المنتخب الهولندي على يد نظيره التشيكي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
 
وفي لقاء جمع بين الجيل الذهبي لبلجيكا والمنتخب البرتغالي بقيادة المهاجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، رأى البعض أن حامل اللقب البرتغال هو الأقرب للصعود، لكن المنتخب البلجيكي نجح في خطف بطاقة الصعود، بعد الفوز على بطل أوروبا بهدف نظيف.
 
لكن المفاجأة الأكبر في البطولة كانت صعود المنتخب السويسري على حساب بطل العالم فرنسا، في لقاء درامي، شهد ستة أهداف خلال وقته الأصلي، وابتسمت خلاله "ضربات الحظ" للسويسريين.
 
أرقام قياسية غير مؤثرة في إقصائيات يورو 2020
 
وآخر المفاجآت، كانت صعود المنتخب الإنجليزي على حساب نظيره الألماني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وكانت التوقعات ترجح كفة الماكينات الألمانية، خاصة أن منتخب "الأسود الثلاثة" لم يستطع الانتصار خلال الأدوار الإقصائية بـ"اليورو" منذ نسخة 1996، أي ما يقارب 25 عاما.
 
فضلا عن ذلك، لم تلحق إنجلترا هزيمة بألمانيا في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ عام 1966، ليكون الانتصار الإنجليزي بمثابة فك للـ"عقدة الألمانية".
 
لكن هذه المفاجآت ليست جديدة على عالم كرة القدم، وتلك هي أبرز سيناريوهات "الخروج المفاجىء" للمنتخبات الكبرى في البطولات القارية والعالمية.
 
فرنسا ويورو 2004
 
بعد فوز المنتخب الفرنسي بلقب "يورو 2000"، حجز مكانته ضمن أبرز المرشحين لتحقيق بطولة "يورو 2004"، وبالفعل تصدر منتخب "الديوك" مجموعته التي تضم منتخبات؛ إنجلترا، وسويسرا، وكرواتيا، برصيد 7 نقاط.
 
وصعدت فرنسا إلى الدور ربع النهائي، لمقابلة المنتخب اليوناني، وكانت توقعات الجمهور تشير إلى فوز ساحق لبطل "يورو 2000" المنتخب الفرنسي.
 
لكن المنتخب اليوناني نجح في تحقيق مفاجأة كبيرة، بعدما تمكن من الفوز على فرنسا بهدف مقابل لا شيء، ليودع أصدقاء زيدان البطولة مبكرا.
 
ونجحت اليونان في تحقيق اللقب، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي صاحب الأرض والجمهور بهدف نظيف بالمباراة النهائية في البطولة.
 
هولندا ويورو 2008
 
في الدور ربع النهائي من بطولة "يورو 2008"، كان المنتخب الهولندي يستعد لمواجهة نظيره الروسي، وكان الفائز في هذا اللقاء سيواجه الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا التي كانت بمثابة نهائي مبكر في تلك النسخة من البطولة.
 
وكانت الجماهير تتوقع أن المنتخب الهولندي حجز مقعدا في الدور نصف النهائي، لكن روسيا حققت الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة درامية، شهدت اللجوء إلى الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله.
 
وتلقت روسيا هزيمة ثقيلة على يد المنتخب الإسباني، في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، لتنجح إسبانيا في حصد اللقب الأوروبي بعد هزيمة ألمانيا في المباراة النهائية.
 
عقدة كأس العالم
 
نجح المنتخب الإسباني في حصد لقب كأس العالم 2010، بعد الفوز على هولندا في نهائي البطولة بهدف انيستا الشهير في آخر دقائق المباراة التي انتهت بنتيجة 1- 0.
 
وفي عام 2012، حققت إسبانيا لقب "اليورو" على حساب المنتخب الإيطالي بعد فوز ساحق للإسبان برباعية نظيفة، ليكون المنتخب الإسباني هو بطل العالم وأوروبا.
 
مع تلك الإنجازات الكبيرة، توقعت الجماهير أن تصل إسبانيا إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس العالم 2014، لكن ما حدث كان مفاجئًا للجميع، بعد خروج "الماتادور" من دور المجموعات
 
حيث احتل المنتخب الإسباني المركز الثالث في مجموعته التي تضم منتخبات: هولندا، وتشيلي، وأستراليا، برصيد ثلاث نقاط فقط.
 
نفس السيناريو تكرر مع ألمانيا، فبعدما نجح منتخب "الماكينات الألمانية" في تحقيق لقب كأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين، ودع بطولة كأس العالم 2018 مبكرا، بعد تذيل مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط، حيث نجح في تحقيق فوز وحيد على حساب المنتخب السويدي، وتلقى هزيمتين مفاجئتين على يد كلٍ من المنتخب المكسيكي ونظيره الكوري الجنوبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout