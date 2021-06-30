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البطولة السنوية في فن الكاتا لجمعية " آي.أس.كاي.أف." لبنان

30
JUNE
2021
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نظمت جمعية" آي.أس.كاي.أف" - لبنان بطولتها السنوية الـ21 في فن الكاتا على ملاعب مدرسة الشانفيل (ديك المحدي) تحت شعاري البودو وهما: إختلق وأبدع دوماً وتحرك وفق خصمك.
 
شارك في البطولة أكثر من ماية لاعب كاراتيه من جميع الفئات العمرية (للأولاد والكبار) والرتب في 14 مجموعة مختلفة. تم تنظيم البطولة تبعاً لإجراءات الوقاية من وباء الكورونا، والتباعد الاجتماعي حيث تم فصل المجموعات عن بعضها وفق جدول زمني محدد.
 
وخلال هذه البطولة، وزعت "آي.أس.كاي.أف" الميداليات على الفائزين في البطولة الافتراضية التي جرت العام الماضي، والتي ضمت فئتين للعائلات والافراد ضمن 4 مجموعات: ألعاب للأولاد، كاتا، كيهون، وكوميتيه.
 
ويبقى الهدف الأساسي لإنشاء "آي.أس.كاي.أف" - لبنان تنظيم هذه البطولات ليس فقط لإحراز الجوائز والميداليات، بل والأهم لبناء أنفس التلاميذ وتحسين انضباطهم وممارستهم الاحترام تجاه الأخرين كي يكونوا عناصر ايجابية في مجتمعنا.
وفيما يلي النتائج:
- 18 سنة -حزام أسود  للذكور:
1- أليساندرو كساب
2- أنطوان شهوان
3- ثيودور خياط
- 14 سنة –حزام بني للسيدات :
1- ايلما أبو عبدو
2- جويا زوين
3- ريما شدياق
- 13-17 سنة –حزام اسود  للذكور:
1- يوسف سليم
2- أنطوني زوين
3- شربل مصور
- 14-16 سنة –حزام بني  للذكور:
1- ايليو حسيني 
2- مارك حسيني
3- شربل مصور
- 15 سنة حزام ملون للاناث:
1- كيلي مصري
2- ايفانا رفول
3- يارا كنعان
- 14 حزام ملون للذكور:
1- كارل خديج
2- أنطوني الخوري
- 12-13 سنة-حزام بني  للذكور:
1- زكريا الهاني
2- آدم ادريس
3- شربل الخوري
- 11-13 سنة –حزام ازرق للذكور:
1- ماتيو ناكوزي
2- آدم حموي
3- ميشال رفول
- 11-13 سنة حزام اخضر وبرتقالي للذكور:
1- واجب جمال
2- ألكس ديب
3- حسان عبدالله
- 9-10 سنوات -حزام ازرق :
1- يانا ضاهر
2- رايان ضو
3- مجد شري
- 9-10 سنوات – حزام اخضر وبرتقالي:
1- ألكس أسعد
2- ليتيسيا الغاوي
3- أندريا ناكوزي
- 8-9 سنوات- حزام برتقالي:
1- هادي حمزة
2- غايا كرم
3- شربل كرم
- 7-9 سنوات- حزام برتقالي واصفر:
1- ايلي جيمس نصر
2- كريم زابيطا
3- شريف السيوفي
- 7-9 سنوات- حزام أبيض:
1- زوي فحل
2- كيفن مهنا
3- شربل كرم
 
 
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