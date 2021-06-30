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كيريوس بغضب: العشب "بطيء جدا"

30
JUNE
2021
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شعر الأسترالي، نيك كيريوس، بالغضب من حالة أرضية عشب ملعب بطولة ويمبلدون للتنس، الثلاثاء، خلال مواجهة مثيرة ومتقلبة في نهاية الفترة المسائية من الدور الأول أمام الفرنسي أوجو أومبير.
 
وانتقل كيريوس وأومبير إلى الملعب رقم 1 تحت السقف بعد تأجيلات بسبب الأمطار، لكن لم يصل اللاعبان إلى نهاية المباراة بسبب الوصول إلى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، وهو آخر موعد للعب هناك.
 
وحرمت الجماهير من متابعة النهاية المثيرة للمباراة التي بدأها كيريوس بشكل رائع، قبل أن يتراجع لفترة ثم يستعيد مستواه. وتوقف اللعب بينما كانت النتيجة 6-4 و4-6 و3-6 و6-1 و3-3.
 
وعند الأخذ في الاعتبار افتقار كيريوس للعب بانتظام في آخر 18 شهرا بسبب الجائحة، فإنه قدم أداء رائعا، لكنه لم يتمكن من إخفاء إحباطه من حالة العشب، ويعتقد أن اللعب كان بطيئا جدا.
 
وقال كيريوس موجها حديثه نحو الكاميرا: "بالنسبة لهؤلاء الموجودين في المنزل الآن، فهذه يمكن أن تكون سريعة. هذا ملعب عشب للتنس. إنها بطيئة. إنها بطيئة".
 
ولم تمنع الأرضية كيريوس من تسجيل أربعة إرسالات ساحقة خلال عودة قوية في المجموعة الرابعة.
 
ومع زيادة الإثارة في المواجهة والاقتراب من النهاية، توقف اللعب ليتسبب في صيحات استهجان من المشجعين.
Reuters
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