سلّة: تصفيات بطولة تحدي المهارات وتسديد الرميات الثلاثية في "كلاتش"

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استضافت "أكاديمية كلاتش" على ملعبها بالفنار مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور اداريين ومدربين ولاعبين وعلى رأسهم رئيس اكاديمية كلاتش اللاعب الدولي جان عبدالنور ورئيس لجنة كرة السلة في الاكاديمية داني عبود.

وأكد عبدالنور أنّ الرياضة في هذه الظروف الاستثنائية هي مصدر أمل وفرح للاعبين وهو سعيد جداً باستضافة تحدي المهارات على أرض "كلاتش". واكد ان هذا التحدي يبعد الاولاد عن الجو السلبي ويخلق نوع من التحدي بينهم.

بدوره ، تحدث عبود عن التحدي الذي يسلّط الضوء على مهارات الجيل الصاعد. كما وشكر الشركة المنظمة لاقامة هذا التحدي وأكد ان الرياضة ستبقى المنفس الوحيد في ظل هذه الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلاد.

ثم تبارى المشاركون في جوّ حماسي حيث تأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة التي ستقام في 3 و4 تموز المقبل.

وفي ما يلي الفائزين بالمركز الاول في تحدي المهارات فهم :

كريس فرح وسيرينا مزهر (ما دون ١٠ سنوات)، ايليوت ولاريتا سعادة (مادون ١٢ سنة)، سيرج حموش (ما دون ١٤ سنة)، كارل كرم (ما دون ١٦ سنة) جان بيار جبّور (ما دون ١٨ سنة).

اما الفائزين بالمركز الاول لتسديد الرميات الثلاثية فهم :

ايليوت سعادة (ما دون ١٤ سنة)، كارل كرم (ما دون ١٦ سنة)، كيفورك كيفوركيان (ما دون ١٨ سنة).