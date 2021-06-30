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دراجات: بشير نصر وكريم شحادة ابطال لبنان في السباق ضد الساعة

30
JUNE
2021
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نظّم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة لبنان للطريق  ضد الساعة في منطقة نهر بيروت على مسار مقفل بمشاركة 35 دراجاً ينتمون الى الاندية الاتحادية بالاضافة الى دراجي فريقي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمسافة 32.8 كلم للنخبة و 24.6 كلم الماسترز.
 
في فئة الماسترز، احرز لاعب نادي شبيبة سلعاتا بشير نصر لقب البطولة قاطعا المسافة بزمن قدره 37 دقيقة و14 ثانية بمعدل سرعة 39.7 كلم في الساعة بينما  احتل بسام ضناوي (نادي الغزال الرياضي) المركز الثاني وخالد دياب (نادي الغزال الرياضي) المركز الثالث.
 
اما في فئة النخبة فكان التحدي اكثر حماسا واحرز لاعب نادي عاليه للدراجات كريم شحادة لقب البطولة قاطعاً المسافة بزمن قدره 47 دقيقة و30 ثانية بمعدل سرعة 41.4 كلم في الساعة فيما احتل جهاد الاحمد (نادي الغزال الرياضي) المركز الثاني وعلي الزعبي (الجيش البناني ) المركز الثالث.
 
وقد تولت عناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الجيش اللبناني اقفال المسار أمام السيارات بشكل تام تاميناً لسلامة المشاركين.
أما النتائج الفنية الكاملة للسباق فكانت على الشكل التالي:
 
*فئة النخبة:
 
1- كريم شحاده (نادي عاليه للدراجات) 47د 30ث
2- جهاد الاحمد (نادي الغزال الرياضي) 48د 29ث
3- علي الزغبي (الجيش اللبناني)48د 55ث 
4- جورج وديع (هومنتمن بيروت) 49د 32ث
5- هاكوب كشيشيان (هومنتمن بيروت) 49د 44ث
6- نافذ كمال الدين (شبيبة سلعاتا) 50د 32ث
7- نزار القاضي (الجيش البناني) 50د 36ث
8- كيفورك التونيان (شبيبة سلعاتا) 50د 57ث
9- عمر زعتيتي (شبيبة سلعاتا) 51د 18ث
10- عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات) 51د 22ث
 
*فئة الماسترز:
1. بشير نصر(الشبيبة سلعاتا)37 د 14ث 
2. بسام ضناوي (نادي الغزال الرياضي) 37د 36ث
3. خالد دياب (نادي الغزال الرياضي) 40د06ث
4. فيكان كاتشجيان (هومنتمن) 41د 15ث
5. ليندوس ضو(ماونت سبورتس) 41د 52ث
6. طوني عبدالله (ماونت سبورتس) 43د 50ث
7. حسن حسين (نادي الغزال الرياضي) 45د 15ث
8. سيروب دكرمنجيان (هومنمن بيروت) 56د 56ث
 
وختاما تم تتويج الفائزين في السباق من قبل رئيس الاتحاد فاتشيه زادوريان  وأعضاء الإتحاد اللبناني للدراجات .واقيم السباق برعاية شركة "سكوت" للدراجات ،عبر وكيلها عصام مبارك، التي تتولى رعاية سباقات ونشاطات الاتحاد للعام الجاري.
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