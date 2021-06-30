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ويمبلدون.. التونسية جابر تلتقي فينوس وليامز بالدور الثاني

30
JUNE
2021
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فاز التونسية أنس جابر بسهولة على السويدية ريبيكا بيترسون بمجموعتين دون مقابل وتأهلت للدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.
 
واحتاجت أنس جابر، المصنفة 21 في الدورة والبالغة من العمر 26 عاما، إلى أقل من ساعة لتجاوز المصنفة 60 عالميا، بعد فوزها السهل بواقع 6-2 و6-1.
 
وفي الدور الثاني، من المنتظر أن تلتقي جابر، المصنفة 24 عالميا، بالأميركية فينوس وليامز المصنفة 111 عالميا والمتوجة 5 مرات في ويمبلدون بعد فوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو بمجموعتين مقابل واحدة وبواقع 7-5 و4-6 و6-3.
 
وحققت فينوس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، 10 إرسالات ساحقة لتقصي بوزارنيسكو المصنفة 160، بحسب ما أفادت فرانس برس.
 
يشار إلى أن جابر أصبحت أول لاعبة عربية تحرز لقبا في بطولات رابطة المحترفات، بعد فوزها في المباراة النهائية لبطولة بيرمنغهام للتنس على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.
 
وسبق لجابر أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.
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