بعثة ناشئي " الطائرة الشاطئية" الى بطولة آسيا

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غادرت بيروت بعثة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الشاطئية للناشئين الى تايلاندا للمشاركة ببطولة آسيا للكرة الطائرة الشاطئية (مواليد 2003 وما بعد) و التي تستضيفها تايلاندا من 30 حزيران الجاري الى 6 تمّوز المقبل و تشارك فيها ثماني دول وهي: اوستراليا ، إيران ، قطر ، اندونيسيا ، كازاخستان ، الفيليبين ، لبنان و تايلاندا .و وتتمثل كل دولة بفريقين "أ" و"ب" بمجموع 16 فريق يتأهل منهم خمسة فرق الى بطولة العالم التي تستضيفها ايضاً تايلاندا من 14 الى 19 ايلول المقبل.وتضم البعثة منير شاهين (رئيساً)، المهندس مارك ابي كرم (ادارياً)،موسى موسى،جايسن نجار،جوزيف شاهين وعمر ابي كرم (لاعبين).وتمنى رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف التوفيق للبعثة في البطولة القارية.

واستعداداً للحدث القاري الكبير ، خضع اللاعبون الى معسكر تدريبي لمدة شهر كامل تحت اشراف المدرب نادر الفيداوي .