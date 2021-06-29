LTTF Beat” “ :برنامج حواري شبابي فريد من نوعه في العالم العربي

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برنامج" LTTF BEAT" التابع للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة وعمره اليوم خمسة اشهر، استضاف مجموعة من ذوي الاختصاص في مجالات عدة، فنانين كبار واعلاميين مخضرمين وأطباء اختصاصيين وابطال اللعبة العمالقة... واكب التطورات وصنع الحدث. بإمكانياته الصغيرة ضجّ مواقع التواصل الاجتماعي وبفكرته الفريدة والمميزة كان السبّاق ببث حلقات وكأنها من صنع شركات الانتاج والتلفزة. توجه الى جميع شرائح المجتمع ودخل البيوت دون استئذان كل ليلة سبت عند السادسة مساءً عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة من اعداد اللجنة الإعلاميّة بالاتحاد تحت إشراف رئيس الاتحاد جورج كوبلي والامين العام الدكتور بيار هاني. هذا البرنامج الحدث مستمر حتى ما لا نهاية رغم جميع التحديات والوقائع. LTTF BEAT هو منكم ولكم تابعوه بإستمرار لأنكم أوفياء للعبة القصور والبيوت والأحياء الصغيرة، لكرة الطاولة الجامعية والمدرسية والأندية اللبنانية العريقة. نحبكم مشاهدين ومتابعين وبكم نفتخر شكراً لكم.