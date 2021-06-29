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غاريث بيل يتلقى عرضا كوميديا "لايفوت"

29
JUNE
2021
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تلقى النجم الويلزي، غاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عرضا "كوميديا" من نادي شالكه الألماني لكرة القدم، للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.
 
ونشر النادي تغريدة لساحة لعب غولف في مدينة جلزنكرشن التي ينتمي لها النادي، كنوع من المزاح مع النجم الويلزي.
 
وكتب النادي في التغريدة التي أثارت جنون متابعيه ومحبي بيل حول العالم: "جلزنكرشن جاهزة من أجلك يا غاريث".
 
كما ظهرت مجموعة من الجماهير الدنماركية المشجعة لنادي شالكه وطالبت بيل بالإنضمام لهم، خلال مواجهة منتخب بلادهم أمام نظيره الويلزي في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي انتهت لصالح الدنمارك برباعية نظيفة.
 
وينتهي عقد إعارة بيل لصالح توتنهام هوتسبير الإنجليزي نهاية شهر يونيو الجاري، ويعود بعدها لريال مدريد لإستكمال عقده، إذ لديه 12 شهرا إضافية مع النادي الإسباني.
 
ومن المعروف عن النجم الويلزي الذي يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، عشقه لرياضة الغولف، حتى أنه فضلها في لافتة حملها مع زملائه في المنتخب على ناديه ريال مدريد، وهو ما تسبب في أزمة له مع جماهير الملكي.
 
يذكر أن غاريث بيل البالغ 31 عاما، انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنهام هوتسبير بالذات، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، جعلته في ذلك الوقت أغلى لاعب في العالم، وحقق مع النادي الملكي لقبين في بطولة الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ألقاب أخرى.
روسيا اليوم
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