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إسبانيا تتخطى كرواتيا في لقاء الأهداف الثمانية

29
JUNE
2021
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أوقفت إسبانيا انتفاضة رائعة لكرواتيا لتفوز 5-3 في مباراة مثيرة بدور الـ16 من بطولة أوروبا، الاثنين، بفضل ثنائية ألفارو موراتا وميكل أويارزابال في الوقت الإضافي.
 
وستلتقي إسبانيا بطلة أوروبا 3 مرات مع الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا، الجمعة، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
 
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث بدأت الأهداف عندما فشل أوناي سيمون حارس إسبانيا بشكل كارثي في السيطرة على تمريرة ضعيفة أعادها له زميله بيدري، ليمنح كرواتيا تقدما مفاجئا.
 
وبدا أن إسبانيا حققت المطلوب عندما سجل بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا وفيران توريس 3 أهداف، لتتقدم 3-1 قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.
 
لكن ميسلاف أورشيتش قلص الفارق قبل 5 دقائق من النهاية، وأحرزماريو باشاليتش هدف التعادل 3-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وجاءت ثنائية إسبانيا في الوقت الإضافي، بعدما أنقذ سيمون فرصة خطيرة ليحرم كرواتيا من تقدم كان كفيلا بتحويل كفة اللقاء.
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