بيروت ستارز إلى فاينل فور بطولة الفوتسال 

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في أول موسم له على ساحة كرة الصالات اللبنانية، تمكن نادي بيروت ستارز الرياضي من الوصول إلى الدور النصف نهائي لبطولة لبنان لكرة الصالات (فوتسال) بعدما أنهى مرحلة الفاينل ٦ في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن فريق الجيش المرشح الأبرز للفوز باللقب.



وسيبدأ النادي، الذي يشرف عليه المدرب الوطني حسن حمود، مشواره في نصف النهائي عند الساعة السادسة والنصف مساء الخميس الأول من تموز أمام فريق الحرية صيدا بطل كأس لبنان وصاحب الميزانية الأعلى في البطولة في سلسلة ستحبس الأنفاس حيث الفائز من مبارتين من أصل ثلاثة يتأهل إلى النهائي لملاقاة الفائز من الجيش وفريق جونيه في السلسلة الأخرى.



رئيس النادي جاد دعيبس أشار إلى أن هاتين المبارتين هما مصيريتين للفريق، فاللاعبون والجهاز الفني اجهدوا في هذا الموسم الطويل المليء بالتوقفات بسبب كورونا وتحضير المنتخب وتمكنوا من إجتياز كل التحديات ووصلوا بجدارة إلى هذه المرحلة بعرق جبينهم والتدريبات التي لم تتوقف على الرغم من أزمة البنزين وبعد المسافات بين الملعب ومنازل اللاعبين.



من جهته أكد مدرب الفريق حسن حمود أن جميع اللاعبين جاهزون لهذه المواجهة الكبرى، وهم يعرفون مدى صعوبتها وهو على ثقة كبيرة بهم أنهم قادرون على تحمل مسؤوليتهم كاملةً أمام فريق يملك ثلاثة لاعبين اساسيين في المنتخب بالإضافة إلى هداف الدوري وعدد من اللاعبين القادرين على إعطاء اضافة كبيرة لفريقهم. لكن لاعبي بيروت ستارز يتمتعون بصفة لا تجدها عند الفرق الأخرى وهي الروح الكبيرة التي تجمعهم، على الرغم من طول الموسم، لا نجد مشاكل في الفريق فهم يد واحدة ولديهم هدف واحد وهو الفوز ولا شيء غير الفوز والتأهل إلى النهائي، وما يساعد في هذا الموضوع هو الحضور اليومي لرئيس النادي جاد دعيبس لكل التمارين بالإضافة إلى إيمان اللاعبين وثقتهم المطلقة بالمدرب.