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ميسي.. يسجل هدفين في المباراة الدولية 148

29
JUNE
2021
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اجتاز ليونيل ميسي مواطنه خافيير ماسكيرانو وأصبح أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية، وسجل هدفين في الفوز 4-1 على بوليفيا مساء يوم الاثنين لتصبح بلاده على موعد مع الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أميركا لكرة القدم.
 
 
وتألق ميسي في مباراته الدولية رقم 148 مع الأرجنتين ومرر كرة رائعة إلى أليخاندرو جوميز الذي افتتح التسجيل للأرجنتين بتسديدة مباشرة في الدقيقة الخامسة.
 
وأضاف هداف برشلونة التاريخي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر بعدما تلقى تمريرة من سيرجيو أغويرو وسدد كرة أعلى من الحارس كارلوس لامبي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
 
وخسرت بوليفيا في آخر 11 مباراة في كوبا أميركا، وازدادت معاناتها بسبب فقدان الكرة بشكل متكرر في منتصف ملعبها.
 
لكن مستوى بوليفيا تحسن بعد الاستراحة، وفاجأت الأرجنتين بتقليص الفارق عن طريق إروين سافيدرا بعدما قابل كرة عرضية وسدد بقوة لتصبح النتيجة 3-1.
 
لكن الآمال الضعيفة في تحقيق انتفاضة تلاشت سريعا عندما أعاد لاوتارو مارتينيز، الذي شارك بدلا من أجويرو، فارق الأهداف الثلاثة، وسجل الهدف الرابع لمنتخب الأرجنتين بعد خمس دقائق.
 
 
 ورفع ميسي بهذه الثنائية رصيده إلى 75 هدفا مع الأرجنتين، وكان بوسعه تعزيز سجله لولا تدخل الحارس لامبي في أكثر من مناسبة.
 
وحافظت الأرجنتين على سجلها الخالي من الهزيمة في 17 مباراة متتالية، وهي السلسلة التي بدأت بعد الخسارة أمام البرازيل في قبل نهائي النسخة الماضية لكوبا أميركا.
 
وقال جيوفاني لوسيلسو لاعب وسط الأرجنتين الذي شارك في الشوط الثاني "نحن في حالة جيدة مع الوصول إلى دور الثمانية. يدرك الفريق كيف يلعب وماذا يريد. نحن نتحسن والآن وصلنا إلى الجزء الأجمل".
 
وتعني النتيجة أن الأرجنتين ستواجه الإكوادور في دور الثمانية يوم السبت، بينما ستلعب أوروغواي، التي فازت 1-صفر على باراغواي يوم الاثنين، ضد كولومبيا في اليوم ذاته.
 
وستلتقي البرازيل صاحبة الأرض ضد تشيلي في ريو دي جانيرو يوم الجمعة، بينما تلعب باراجواي ضد بيرو في اليوم ذاته.
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