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باريس سان جيرمان يتعاقد مع شقيق مبابي

26
JUNE
2021
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أعلن باريس سان جيرمان للشباب، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد مع إيثان مبابي الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم الفريق الأول.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع إيثان، البالغ من العمر 15 عاما، والذي لعب للفئات السنية في سان جيرمان في السابق، لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2024، إضافة إلى التوقيع مع اللاعب سيني مايولو أيضا.

وقال سان جيرمان في بيان له: "نجح النادي في ربط هذا الثنائي الواعد المولود في 2006 لثلاثة مواسم مقبلة".

ويشارك الشقيق الأكبر كيليان مبابي حاليا مع منتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، ويتبقى له عام واحد في عقده، ولم يتوصل إلى اتفاق بعد مع النادي لتجديد عقده.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حث كليان مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، على البقاء مع باريس سان جيرمان ومواصلة اللعب في الدوري الفرنسي.

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