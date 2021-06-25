الطائرة: كأس الصيف للرجال والسيدات بتموز واختبارات ناجحة للمدربين نهرا والنار

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يطلق الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة باكورة بطولاته الرسمية يوم الأحد الواقع فيه 25 تمّوز المقبل وهي كأس الصيف للسيدات و الرجال و بطولة لبنان للفئات العمرية للإناث و الذكور ولخمس فئات عمرية من مواليد 2000 حتى مواليد 2009 .ودعا الاتحاد الأندية المنضمة لعائلته للمشاركة بها على ان تجتمع اللجنة الادارية للاتحاد الاسبوع المقبل لتحديد مواعيد هذه البطولات و برنامج مبارياتها.

نهرا والنار

على صعيد آخر،وبترشيح من الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ،خضع المدربان اللبنانيان جوزيف سمير نهرا وجوزيف النار للاختبارات النهائية التقنية و النظرية و اللغة الأنكليزية التي أجرتها لجنة المدربين في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة من أجل إختيار المدربين ومدرسي التربية الرياضية المختصين الكفوئين بلعبة الكرة الطائرة للمشاركة في المؤتمر المشترك بين الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الآسيوي الذي سيقام في مدينة غرانجسكا - سلوفينيا بين 24 و 26 ايلول المقبل و المتعلق بتطوير اللعبة في المدارس ولدى الصغار والناشئين.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أخضع عدة مدربين و مدرسين لهذه الاختبارات لاختيار العشرة الأوائل في القارة الآسيوية للمشاركة بالمؤتمر .وأحتلّ المدرّب اللبناني جوزيف نهرا المركز الأول بين جميع المشاركين (علامة 9 على 10) و أحرز المدرّب جوزيف النار المركز الثالث (علامة 8 على 10) . إضافة الى المدربين، فقد تمّ إختيار مدربة من المملكة العربية السعودية التي احرزت المركز الثاني واما السبعة الباقون فهم من الهند و باكستان وسيريلانكا و ماليزيا و الكويت والبحرين وهونغ كونغ.