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36 سيارة في السباق الأول لتسلّق الهضبة

25
JUNE
2021
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أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)عن مشاركة 36 سيارة في السباق الأول لتسلّق الهضبة الذي سينظمه الأحد الواقع فيه 27 حزيران الجاري في وادي شحرور.ويندرج السباق في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة للعام الجاري.
 
وفي ما يلي اسماء السائقين وسياراتهم:
 
1-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6
2-جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
3-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
4-رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
5-جرجس ضرغام على بي ام دبليو أم3
6-ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو9
7-سليم واكيم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
8-الياس الدهني على رينو كليو
9-جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
10-دافيد مزهر على سيتروين دي اس 3
11-فؤاد فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
12-شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
13-.....................................................
14-كارل رزق على سوزوكي سويفت 1.6
15- الياس حداد على رينو كليو
16-باسل بو حمدان على سيتروين دي اس 3
17-أحمد خالد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
18-طارق يونس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
19-انطوان فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
20-كريم حمادة على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
21-جوني معتوق على كروس كار
22-جو كفوري على كروس كار
23-انطوني داغر على كروس كار
24-سليم شلالا على كروس كار
25-الياس شلالا على كروس كار
26-رودي خبّيه على كروس كار
27-ميشال فغالي على بي ام دبليو 330 سي آي
28-يوسف فغالي على بي ام دبليو 325 آي
29-داني قشوع على بي ام دبليو تي آي
30-رودي عيد على فولسفاكن غولف
31-نضال الجردي على رينو كليو
32- انطوان سالم على بيجو 306
33-طارق ملحم على فولسفاكن غولف 
34-جوزيف سالم على بيجو 206
35-هادي روحانا على بيجو 206
36-سيرج او زكي على بيجو 206
37-روني درعاوي على نيسان 350 زد
 
هذا واقيم الفحص التقني والتدقيق الاداري مساء الخميس في باحة النادي المنظّم بالكسليك.
 
وستنطلق أولى الطلعات الرسمية عند الساعة التاسعة من صباح الأحد واتّخذ النادي المنظّم كافة الاجراءات التنظيمية والصحية للوقاية من وباء "كورونا".
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