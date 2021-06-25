باراغواي تهزم تشيلي وتبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا

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أحرز ميغيل ألميرون، هدفا وصنع هدفا آخر، ليقود باراغواي للفوز 2-0 على تشيلي، فجر اليوم الجمعة، والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

ومنح برايان سامديو، التقدم لباراغواي، في الدقيقة 33، بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ألميرون.

وحصل كارلوس غونزاليس على ركلة جزاء، في الدقيقة 58 بعد تدخل من مدافع تشيلي، غاري ميديل، ونفذ ألميرون ركلة الجزاء بنجاح في مرمى كلاوديو برافو.

وتجاهل الحكم مطالب الفريقين بالحصول على ركلتي جزاء قرب النهاية.

وضمنت باراغواي التأهل من المجموعة الأولى مع تشيلي، والأرجنتين، وأوروغواي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

فيما ودعت بوليفيا البطولة، بعد خسارتها 0-2 أمام أوروغواي، أمس الخميس.