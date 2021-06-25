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تقارير: مبابي يريد الرحيل عن سان جرمان.. وناديان يودان ضمه

25
JUNE
2021
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تثار تكهنات حول مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جرمان، والنادي الذي يمكن أن ينتقل إليه اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مبابي أعلم باريس سان جرمان برغبته في الرحيل هذا الصيف.
 
ومن بين الأندية المرشحة لاستقبال مبابي، ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حيث ينتظر الفريقان ما سيحدث بشأن تمديد عقد الفرنسي الدولي أو إنهائه.
 
وتشير تقارير إلى أن ضم مبابي سيكلّف الأندية الراغبة في الحصول على خدماته ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني، إن قرر باريس سان جرمان بيعه.
 
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الصحفي في شبكة "آر إم سي سبورتس"، دانييل ريولو، قوله إن "مبابي طلب الرحيل، لكن الأمر معقد، إذ يجب إيجاد ناد لديه المال الكافي ليدفع ثمن الصفقة".
 
وأضاف ريولو: "اللاعب لا يؤمن بمشروع ليوناردو المدير الرياضي لسان جرمان. إذا لم يغادر مبابي هذا الصيف، فإنه سيكون متاحا بالمجان في الموسم المقبل".
 
وكانت تقارير قد سلطت الضوء على العقبات التي تعترض طريق انتقال مبابي لليفربول، فإلى جانب المبلغ الكبير اللازم لدفعه لقاء صفقة استقدامه من باريس، تبرز مسألة الراتب الكبير الذي يتقاضاه نجم المنتخب الفرنسي.
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