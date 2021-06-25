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مقترح مصري بتغيير موعد نهائي "أبطال إفريقيا"

25
JUNE
2021
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كشف مصدر بالمنتخب المصري الأولمبي، أن الجهاز الفني للمنتخب إلى جانب الاتحاد المصري لكرة القدم يبحثان تقديم مقترح إلى اتحاد الكرة الإفريقي (كاف) لتعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر في 17 يوليو المقبل.
 
وأضاف المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا المقترح يتعلق بأن يكون طرفا نهائي البطولة الإفريقية هما كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والأهلي المصري، إذ أن موعد النهائي هو نفس موعد دخول لاعبي المنتخب الأولمبي للفراعنة بـ(الفقاعة الطبية) في طوكيو، تمهيدا للمشاركة في الأولمبياد المقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين".
 
جدير بالذكر، أن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا شهد تحقيق الأهلي فوز ثمين خارج قواعده على حساب الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء، وعلى الجانب الآخر فاز الفريق الجنوب إفريقي على الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف في المغرب.
 
مقترح مشترك
 
ويتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الأهلي وكايزر تشيفز يمتلكان ضمن صفوفهما لاعبين أساسيين في قوام المنتخبين الأولمبيين المصري والجنوب إفريقي، إلى جانب عدد من اللاعبين الكبار الذي قد تختارهم الأجهزة الفنية من أجل تدعيم الصفوف".
 
يُشار إلى أن قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم أسفرت عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الرابعة رفقة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، بينما جاء المنتخب الجنوب إفريقي بالمجموعة الأولى لينافس منتخبات اليابان والمكسيك وفرنسا.
 
كما أوضح المصدر: "في حال وصول الأهلي وكايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، سنتقدم بخطاب إلى الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، لتقديم مقترح مشترك  إلى الكاف من أجل تعديل موعد النهائي، حتى لا يتعارض مع موعد دخول المنتخبات الفقاعة الطبية، وهذا سيصب في مصلحة القارة الإفريقية".
 
وختم بالقول: "إذا ظل النهائي في موعده كما هو ووصل النادي القاهري إلى نهائي البطولة الإفريقية، سيكون الجهاز الفني للمنتخب المصري أمام مشكلة كبيرة، إذ يضم القوام الأساسي لمنتخب الفراعنة عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي، كما أن المدير الفني شوقي غريب قد يفكر في ضم أحد لاعبي الفريق الأحمر الكبار من أجل تدعيم صفوف المنتخب، وفي النهاية الأهلي يمثل مصر في البطولة الإفريقية، ومن المهم لنا أن يحصد لقبه العاشر".
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