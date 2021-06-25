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بالصور..فيراري تزيح الستار عن سيارة هجينة بسعر 321 ألف دولار

25
JUNE
2021
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أزاحت فيراري الستار عن سيارة هجينة جديدة تعمل بالكهرباء، إذ تعيد شركة صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، والشهيرة بمحركات الاحتراق الصاخبة، تنظيم إطار عملها لمواكبة العصر الكهربائي.
 
فالسيارة 296 جي.تي.بي هي الهجينة الثالثة لفيراري التي تدخل في سلسلة الإنتاج، والتي تستثني السيارات ذات الإصدار المحدود. وتأتي بعد إس.إف 90 ستراديل في 2019 والنسخة المكشوفة إس.إف 90 سبايدر العام الماضي.
 
وقال رئيس التسويق والشؤون التجارية في فيراري إنريكو جاليرا إن 296 جي.تي.بي أوجدت شريحة جديدة.
 
وقال في عرض تقديمي عبر الإنترنت "إذا كانت إس.إف 90 قد صممت للوصول إلى قمة الأداء، فهذه تم تصميمها لتحقيق قمة متعة القيادة... نتوقع أن يساعدنا هذا أيضا في استقطاب العملاء الذين لا يقودون سيارة فيراري الآن".
 
يبلغ سعر السيارة ذات المقعدين 269 ألف يورو (321 ألف دولار) ، وتصل إلى 302 ألف يورو مقابل نسخة "أسيتو فيورانو" عالية الأداء. وستتخطى سرعتها القصوى 330 كيلومتر في الساعة.
 
وتعد الشركة الإيطالية المعروفة عالميا بشعارها الحصان الواثب وسيارات السباق الحمراء بأول موديل كهربائي بالكامل لها في 2025.
 
وقال جاليرا "إنها عملية انطلقت قبل عامين... نحن نعكف على التعامل مع اللوائح ومهمة الحد من الانبعاثات".
 
تتبارى فيراري ومنافسيها حول كيفية تحويل خطوطهم إلى إنتاج سيارات كهربائية دون فقدان الأداء العالي الذي يدعم أسعارهم الباهظة.
 
وستكون 296 جي.تي.بي مزودة بمحرك تربو سداسي الأسطوانات في منتصف الجزء الخلفي، لتكون أول سيارة للطرق العادية بمثل هذا المحرك تحمل علامة فيراري، غير أن هذه المحركات لها جذور تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي في سيارات سباقات فيراري.
 
عادة ما تعمل سيارات فيراري للطرق العادية بمحركات 12 اسطوانة أو أكثر قوة من ذلك، لكنها أيضا أكثر تلويثا.
 
ومع ذلك، يمكن للمحرك السداسي الاسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 122 كيلووات، إنتاج قوة هائلة تبلغ 830 حصانا.
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