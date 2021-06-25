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لاعبو الأرجنتين يفاجئون ميسي بعيد ميلاده بهدايا غريبة

25
JUNE
2021
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فاجئ لاعبو منتخب الأرجنتين، النجم ليونيل ميسي، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ34، في معسكر المنتخب الذي ينافس ببطولة "كوبا أميركا".
 
وأظهر مقطع فيديو دخول لاعبي منتخب الأرجنتين إلى غرفة كان فيها ليونيل ميسي، ليبدؤوا بإنشاد أغان، احتفالا بعيد ميلاد نجم المنتخب ونادي برشلونة الإسباني.
 
وقدّم اللاعبون هداياهم إلى ميسي، وتميّز بعضها بالغرابة، إذ كان بينها وعاء ماء، في إشارة على ما يبدو لتناول نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو مسألة شرب الماء بدلا عن المشروبات الغازية، في مؤتمر صحفي ببطولة "يورو 2020"، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
ويسعى ميسي الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات، لكسر "النحس" الذي يلازمه مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة كبرى، خلال مشاركته بـ"كوبا أميركا".
 
وفي مشاركته الأولى أمام تشيلي، استطاع "البرغوث" تسجيل هدف مميز من ضربة حرة مباشرة، بينما قدم لمسة حاسمة لزميله غيدو رودريغيز في المباراة الثانية أمام منتخب الأوروغواي.
 
وقال المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، إن "الجيل الحالي للأرجنتين ينبغي عليه أن يستغل وجود ميسي لمحاولة الفوز بلقب يغيب عنها منذ التسعينات. قضينا وقتا طويلا من دون الفوز بألقاب، الأرجنتين تحتاج وتستحق لقب، وحان الوقت أن يصبح ميسي ملكا لكرة القدم".
 
وفي الأعوام الأخيرة، أصبحت بطولة "كوبا أميركا" عقدة حقيقية لميسي، خاصة بعد اقترابه من تحقيقها عامي 2015 و2016، لكن الهزيمة بركلات الترجيح أمام تشيلي حالت دون ذلك في النسختين.
 
وارتفعت المطالب من جماهير الكرة لميسي، لتحقيق لقب دولي مع منتخب بلاده، يدخله نادي الأساطير الدوليين الكبار الذين سبقوه.
وقد تكون الأيام المقبلة حاسمة لميسي، حيث إنه يخوض البطولة الكبيرة قبل الأخيرة في مسيرته على الأغلب، قبل مونديال 2022 المقرر في قطر العام المقبل.
 
وتظل عقبة الأرجنتين الأكبر في البطولة، البلد المستضيف، البرازيل، الذي يمتلك كتيبة من النجوم على رأسهم نيمار، الذي يسعى هو الآخر لتحقيق لقب "كوبا أميركا" الأول بتاريخه.
 
ويمني عشاق كرة القدم النفس بنهائي تاريخي بين القوتين الكروتين العظميين، في 11 يوليو المقبل، يحسم خلالها اللقب واحد من الزميلين السابقين في برشلونة الإسباني، ميسي ونيمار.
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