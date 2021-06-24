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استقبال جماهيري لمنتخب لبنان لكرة القدم في مطار بيروت

24
JUNE
2021
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عاد المنتخب اللبناني الى بيروت مساء اليوم من العاصمة القطرية الدوحة بعد تحقيقه إنجازا جديدا بتأهله الى نهائيات كأس العرب في قطر اثر فوزه على جيبوتي 1-0 في المباراة التي اقيمت امس على ستاد خليفة الدولي. 

وكان في استقبال المنتخب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، الامين العام جهاد الشحف، رئيس لجنة المنتخبات الدكتور مازن قبيسي ورئيس لجنة الحكام محمود الربعة الى جانب أهل الصحافة والاعلام والحشد الجماهيري. 

ونوه حيدر بإنجاز المنتخب الأخير، مؤكدا أن التهنئة تضاعفت بالتأهل الى نهائيات كأس آسيا بين افضل 12 منتخبا والى نهائيات كأس العرب. 

وأضاف "نحن اليوم امام انجاز تاريخي بتأهلنا للمرة الاولى مباشرة الى تصفيات كأس آسيا والدور النهائي لتصفيات كأس العالم الى جانب كأس العرب. نحيي جهود المنتخب والجهاز الفني ونؤكد ان التحضيرات في الايام المقبلة يجب ان تكون مختلفة لاننا امام مرحلة جديدة". 

وتابع "رفع المنتخب اسم لبنان عاليا وبشكل مميز، ونحن نقف الى جانبهم وسندعمهم في كل الظروف وانشالله نحتفل جميعا بالفرحة الاكبر في المراحل اللاحقة". 

من جهته، أعرب مدرب منتخب لبنان جمال طه عن سعادته بالتأهل قائلا "نبارك للجمهور اللبناني بهذه الانجازات فهو يستحق الفرحة في ظل الوضع السيء الذي نمر به في البلد". 


واكمل "لم يكن الامر سهلا علينا لكن جهودنا اثمرت في النهاية في طل التحضيرات والعمل المستمر بظروف صعبة نتيجة الوضع العام ولكن بالارادة والمثابرة حققنا هدفنا".

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