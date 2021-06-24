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تنس: انطلاق تحدي المهارات الفردية

24
JUNE
2021
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اطلق الاتحاد اللبناني للتنس ،بالتعاون مع " سبورتس مانيا"، المرحلة الأولى لـ"تحدي المهارات الفردية في التنس" من نادي النهضة- بيروت بحضور رئيس الاتحاد أوليفر فيصل، أمين عام الاتحاد ريمون كتورة، رئيسة اللجنة الفنية عضو الاتحاد ناهيا ابو خليل والمدرب ريشار الحاج ،مسؤول نادي النهضة حمزة  محيدلي واللاعبين وذويهم.ويرعى هذا النشاط الذي يكتشف المواهب  "دنلوب" و"فالفولين".
 
واكد الرئيس فيصل "ان هذا النشاط مميز للجميع من اهل واولاد وهم في غاية الفرح ومتحمسين للمشاركة في هذا التحدي فالهدف منه اكتشاف مواهب واعدة وشابّة وتنمية المواهب الموجودة في لعبة التنس".
 
ووجّه فيصل الشكر الى اعضاء الاتحاد و"سبورتس مانيا" والمدرب ريشار الحاج والقيمين على نادي النهضة الذي استضاف المرحلة الأولى على جهودهم لانجاح هذا الحدث.كما وجه الشكر الى الأندية التي ستستضيف باقي المراحل.
 
وتبارى المشاركون في التحديات بجو حماسي ومنافسة لافتة  وفقاً للفئات العمرية المعتمدة التالية: تحت ال١٠ سنوات - تحت ال١٤ سنة - تحت ال١٨ سنة (ذكور واناث) وتأهل صاحبا المركز الأول والثاني (ذكور واناث) عن كل فئة عمرية في كل تحدي الى نهائيات  بطولة لبنان لتحدي المهارات الفردية.
وبرز كل من جايسون الحاج (ما دون ١٠ سنوات ذكور)، يان اليفتريادس (مادون ١٤ سنة)، آدم صفدي (ما دون ١٨ سنة)، جوليا الحاج (ما دون ١٤ سنة)، فانيسا تشيفيشيان ونومي جولي لمعة (ما دون ١٨ سنة).
 
هذا وستقام المرحلة الثانية على ملاعب نادي الميرامار في الشمال الأحد الواقع فيه 27 حزيران الجاري و  11 تموز في نادي السمايا (الكسليك) و 18 تموز في نادي ساني لاند(زحلة) و 25 تموز في نادي جعيتا كاونتري كلوب و 1 آب في نادي الدامور كاونتري كلوب على ان تقام المرحلة النهائية التي ستجمع الفائزين والفائزات في المراحل الست في 8 آب المقبل على "ملاعب رالف ابي كرم".
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