يورو 2020.. إسبانيا تضرب موعدا ناريا مع كرواتيا بدور الـ16

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حققت إسبانيا أكبر فوز في تاريخها في بطولة أوروبا، بانتصار ساحق 5-صفر على سلوفاكيا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة، الأربعاء، لتحتل المركز الثاني وتضرب موعدا مع كرواتيا في كوبنهاغن في دور الـ16.

وحجزت إسبانيا مكانها بعد 3 أهداف من إيمريك لابورت وبابلو سارابيا وفيران توريس، وهدفين عكسيين عن طريق مارتن دوبرافكا ويوراي كوتسكا.

وخرجت سلوفاكيا من البطولة لتفوق 4 فرق أخرى احتلت المركز الثالث في عدد النقاط أو فارق الأهداف.

وأنقذ دوبرافكا ركلة جزاء مبكرة نفذها ألفارو موراتا، لكنه أهدى المنتخب الإسباني هدفه الأول عندما حاول إبعاد الكرة إلى خارج الملعب بعد اصطدامها بالعارضة من تسديدة لسارابيا، إلا أنه وضعها بالخطأ في مرماه.

وضاعف لابورت النتيجة قبل الاستراحة، ثم كوفئ سارابيا على جهوده عندما أرسل الظهير الأيسر جوردي ألبا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها جناح باريس سان جرمان الفرنسي من لمسة واحدة إلى الشباك.

وصنع سارابيا الهدف الرابع عندما مرر كرة عرضية منخفضة إلى البديل فيران توريس الذي وضعها في شباك دوبرافكا بكعب القدم، بعد دقيقة واحدة من اشتراكه.

وسجل المنتخب السلوفاكي هدفا آخر في مرماه بعد دقائق قليلة لاحقة، عندما فشل كوتسكا في إبعاد الكرة من على خط المرمى.