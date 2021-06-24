living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يورو 2020.. إسبانيا تضرب موعدا ناريا مع كرواتيا بدور الـ16

24
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حققت إسبانيا أكبر فوز في تاريخها في بطولة أوروبا، بانتصار ساحق 5-صفر على سلوفاكيا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة، الأربعاء، لتحتل المركز الثاني وتضرب موعدا مع كرواتيا في كوبنهاغن في دور الـ16.
 
وحجزت إسبانيا مكانها بعد 3 أهداف من إيمريك لابورت وبابلو سارابيا وفيران توريس، وهدفين عكسيين عن طريق مارتن دوبرافكا ويوراي كوتسكا.
 
وخرجت سلوفاكيا من البطولة لتفوق 4 فرق أخرى احتلت المركز الثالث في عدد النقاط أو فارق الأهداف.
 
وأنقذ دوبرافكا ركلة جزاء مبكرة نفذها ألفارو موراتا، لكنه أهدى المنتخب الإسباني هدفه الأول عندما حاول إبعاد الكرة إلى خارج الملعب بعد اصطدامها بالعارضة من تسديدة لسارابيا، إلا أنه وضعها بالخطأ في مرماه.
 
وضاعف لابورت النتيجة قبل الاستراحة، ثم كوفئ سارابيا على جهوده عندما أرسل الظهير الأيسر جوردي ألبا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها جناح باريس سان جرمان الفرنسي من لمسة واحدة إلى الشباك.
 
وصنع سارابيا الهدف الرابع عندما مرر كرة عرضية منخفضة إلى البديل فيران توريس الذي وضعها في شباك دوبرافكا بكعب القدم، بعد دقيقة واحدة من اشتراكه.
 
وسجل المنتخب السلوفاكي هدفا آخر في مرماه بعد دقائق قليلة لاحقة، عندما فشل كوتسكا في إبعاد الكرة من على خط المرمى.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout