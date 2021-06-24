الجماهير الفرنسية "تقذف" رونالدو بزجاجات "كوكا كولا"

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ألقت مجموعة من المشجعين كانت متواجدة في ملعب "بوشكاش أرينا"، لمتابعة لقاء فرنسا والبرتغال في دور المجموعات لكأس أوروبا، زجاجات مشروبات غازية على النجم كريستيانو رونالدو.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر مجموعة من المشجعين الفرنسيين، وهم "يقذفون" رونالدو بزجاجات "كوكا كولا"، أثناء احتفاله بهدفه في شباك فرنسا، وذلك ردا على حركة "الدون" الشهيرة عندما قام بإبعاد زجاجات هذا المشروب الغازي في إحدى المؤتمرات الصحفية.

ولم يعر رونالدو، الذي سجل هدفين ساهم بهما في تعادل البرتغال مع فرنسا 2-2 وبالتالي تأهلها إلى الدور المقبل، أي اهتمام لتصرفات الجماهير الفرنسية وواصل احتفاله.

وكان رونالدو، أثار جدلا واسعا مؤخرا، بعدما قام بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا" خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرتغال وهنغاريا في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، ورفع زجاجة مياه، قائلا: "اشربوا الماء".

وانخفضت بعدها القيمة السوقية للشركة العالمية للمشروبات الغازية، بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأسبوع الماضي.