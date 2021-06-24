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دراسة مدربين دولية "مستوى ثان" في "الطائرة"

24
JUNE
2021
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ينظّم الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة وتحت اشراف الإتحاد الدولي للعبة دراسة مدربين دولية (مستوى الثاني) بين 1 و10 تموز المقبل  عن طريق النظام الألكتروني المرئي عن بُعد  ( زوم)
 
في قاعة النادي الرياضي غزير. يشارك في الدراسة،التي تقام للمرة الأولى على هذا المستوى بعدما اقيمت سابقاً دراسات  مستوى أول،   33 مدرّبا بإدارة المحاضر الدولي العماني الدكتور شهاب الدين الريامي و يعاونه المدرب اللبناني جوني اللقيس وتشمل  محاضرات نظرية و تطبيقية على أن تختتم بالامتحان العملي مباشرة مع المحاضر و بإمتحان نظري مباشر ايضاً على صفحتي المحاضر و مكتب التطوير في الاتحاد الدولي للعبة. هذا و قد أنهت اللجنة المنظمة في الاتحاد المؤلفة من الأمين العام عصام ابو جودة  وعضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل والمدير التنفيذي اميل جبّور ومسؤول السكريتريا روني صافي ، كل الترتيبات المطلوبة من تجهيز ومعاييرالوقاية الصحيّة التي طلبها الإتحاد الدولي.
 
وتأتي الدراسة في اطار سعي الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الدائم لتطوير السلك التدريبي.
 
وسبق للمحاضر العُماني الريامي أدار دراسة دولية(مستوى أول) تحت اشراف الاتحاد الدولي اقيمت في نادي غزير بصيف العام 2018.
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