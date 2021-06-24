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بعد فيديوهات ليفربول.. صلاح يفاجئ متابعيه بـ"لون جديد"

24
JUNE
2021
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شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بصورة جديدة تظهره بشكل مختلف، وذلك بعد أن نشر حساب "الريدز" على تويتر سلسلة فيديوهات لعدد من أبرز أهدافه.
 
وظهر محمد صلاح في الصورة الجديدة وقد صبغ لحيته باللون البني الفاتح، وعلق عليها بإيموجي وجه مبتسم بفم مفتوح.
 
ويتابع حساب محمد صلاح على موقع "إنستغرام" أكثر من 42 مليون شخص، وحظيت هذه الصورة الجديدة بإعجاب أكثر من 319 ألف شخص خلال ساعتين.
 
ليفربول يحتفل بصلاح
 
ونشر نادي ليفربول الإنجليزي على حسابه في "تويتر" سلسلة فيديوهات لعدد من أبرز الأهداف التي أحرزها النجم المصري محمد صلاح بقميص "الريدز"، وذلك احتفالاً بمرور 4 أعوام على توقيع "الفرعون" عقد انتقاله للنادي العريق في صيف 2017 قاماً من روما الإيطالي مقابل 45 مليون يورو. 
 
ومثّل محمد صلاح، فريق ليفربول في 203 مباراة، سجل فيها 125 هدفا حتى الآن، وكتب النادي على إحدى التغريدات عبارة: "ليس هناك مستحيل مع صلاح".
 
وصادف، الثلاثاء الماضي، يوم إبرام صفقة انتقال صلاح لليفربول الذي رصد عبر منصاته لحظات الإنجازات أولاً بأول أهدافاً واحتفالات وأفراح بتسجيل الأهداف وبث الفيديوهات من زوايا غير تقليدية احتفالاً بهذه المناسبة.
 
يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا 2019 ولقب الدوري الإنجليزي 2020.
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