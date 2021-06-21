بطولة بيروت المفتوحة بالتايكواندو: برونزيتان للبنان وحصيلة بلد الأرز 18 ميدالية خلال اسبوع

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اختتم الاتحاد اللبناني للتايكواندو "بطولة بيروت المفتوحة" بنسختها الثالثة التي نظمها على ملعب "مجمّع نهاد نوفل" بذوق مكايل.وحصد لبنان ميداليتين برونزيتين في البطولة المذكورة(المصنفة جي 2) بواسطة آنا حداد(تحت ال49 كلغ) ومارييلا بو حبيب(تحت ال53 كلغ) .

وسبق للبنان أن حصد 16 ميدالية(13 في القتال الوهمي و3 في القتال الحر) في بطولة آسيا التي أقيمت على مدى خمسة ايام برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وفي الحصيلة النهائية أحرز لبنان 18 ميدالية خلال ستة ايام من المنافسات موزّعة بين بطولة آسيا وبطولة بيروت المفتوحة.

شارك في "بطولة بيروت المفتوحة" 270 لاعب ولاعبة من 38 دولة من القارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية والأميركية تنافسوا على مدى يوم طويل وانتهى في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

النتائج

وتضمّنت بطولة بيروت المفتوحة مسابقات في 16 وزن للررجال والسيدات . وفي ما يلي النتائج النهائية الكاملة:

*الرجال:

-وزن تحت ال54 كلغ:

1-سميرخون اباباكيروف(كازاخستان)

2-غوركيم بولات(تركيا)

3-جوزيب تيسكيرا(كرواتيا) وسامال تميرخان(كازاخستان)

-وزن تحت 58 كلغ:

1-جون سيو باي(كوريا الجنوبية)

2-ساسوربيك اسارالوف(كازاخستان)

3-محمود الطريري(الاردن) ودينيس دغديلين(تركيا)

-وزن تحت 63 كلغ:

1-زيد الحلواني(الاردن)

2-أديليت بازاباييف(كازاخستان)

3-توبياس هيتيل(الدانمارك) وامير توران(تركيا)

*وزن تحت 68 كلغ:

1-هو جون جين(كوريا الجنوبية)

2-علي اليان (السويد)

3-حسين لطفي(افغانستان) وساردور تويروف(اوزباكستان)

*وزن تحت ال74 كلغ:

1-ميرهاشم حسيني(ايران)

2-ياسوربيك جيسونوف(اوزباكستان)

3-فرزاد منصوري(افغانستان) ونوركانات كوزهاخميت(كازاخستان)

*وزن تحت ال80 كلغ:

1-نيكيتا رافالوفيتش(اوزباكستان)

2-صالح الشرباتي(الاردن)

3- علي رضا دارفيشبور(ايران) ومحمد حسن شومامادوف(طاجكستان)

*وزن تحت ال87 كلغ:

1-ايبيا بيكر(تركيا)

2-سيف عيسى(مصر)

3-صالح مهدي (العراق) واسماعيل دويسيباي(كازاخستان)

-وزن فوق ال87 كلغ:

1-كوتالميس اتيسلي(تركيا)

2-بورزهان خاسينوف(كازاخستان)

3-بيرات ديميرسيوغلو(تركيا) وشوخروخ رادجابوف)

*السيدات

-تحت ال46 كلغ:

1-مي رو كانغ(كوريا الجنوبية)

2-شخسانام ازاموفا(اوزباكستان)

3-صوفيا زامبيتا(ايطاليا) ودينا لانجيرودي بوريونس(فريق اللاجئين)

-تحت ال49 كلغ:

1-مادينابومونو مانوبوفا(اوزباكستان)

2-بورا كانغ(كوريا الجنوبية)

3-آنا حداد(لبنان) وايليف اوزتاباك(تركيا)

-تحت 53 كلغ:

1-شاروس كيوموفا(اوزباكستان)

2-ايللا ايدن(المانيا)

3-مارييلا بو حبيب(لبنان) وغزال كاياني(فلسطين)

-تحت ال57 كلغ:

1-اوزودا سوبيرجونوفا(اوزباكستان)

2-فيدرا كالتيكي(اليونان)

3-بودين شويماركيرز(هولندا) وغولس بولات(تركيا)

-تحت ال62 كلغ:

1-فيروزا ساديكوفا(اوباكستان)

2- يو جين كيم(كوريا الجنوبية)

3-ايلين كومبا(ساحل العاج) ونتالي حميدي(الاردن)

-تحت ال67 كلغ:

1-اليزابيت انيانوشو(نيجيريا)

2-جاسمين اندرسون(الدانمارك)

3-مارام فاتناسي(قطر) وغولسانام اليجونوفا(اوزباكستان)

-تحت 73 كلغ:

1-دا بين سونغ(كوريا الجنوبية)

2-كانزيل دينيز(كازاخستان)

3-راما ابو الروب(الاردن)

-فوق ال73 كلغ:

1-اكزول يركاسيموفا(كازاخستان)

2-شارلين تراوري(ساحل العاج)

3-اميلي هورمان(المانيا) واليسار الياس(سوريا)

وبعد انتهاء المنافسات، وزّع رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة ورؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة الميداليات على الفائزين والفائزات وسط اجواء احتفالية.كما تبادل ظريفة الدروع والهدايا التذكارية مع رؤساء الوفود.