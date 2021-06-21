دراجات: دياب والأحمد بطلا كأس الاتحاد باسم الرئيس الراحل طانيوس المير

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افتتاحاً لموسمه الرياضي، نظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس الاتحاد باسم الرئيس الأسبق للاتحاد المرحوم طانيوس المير .

إنطلق السباق عند الساعة الثامنة صباحا على الطريق البحرية لمنطقة مارينا ضبيه لفئئي النخبة والماسترز، بمشاركة اكثر من 45 دراجاً من ثمانية أندية إتحادية بالإضافة إلى درّاجي فريق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

في فئة الماسترز لمسافة 62 كلم، فاز خالد دياب ،من نادي الغزال الرياضي (طرابلس) ، بالمركز الأول بالسبرينت بزمن ساعة و39 دقيقة و05 ثانية وبمعدل سرعة 38 كلم / ساعة ، أمام اللاعبين جان وهبي من نادي عاليه و بسام الضناوي من نادي الغزال الرياضي (طرابلس).

أما في فئة النخبة فأحرز اللاعب جهاد الأحمد من نادي الغزال الرياضي (طرابلس) لقب السباق (77 كلم) بوقت ساعتين و 2 د.و16ث ثانية وبمعدل سرعة 38 كلم / ساعة. وحل ثانيا نافذ كمال الدين من نادي شبيبة سلعاتا وثالثا عبد الله العرب من نادي الغزال الرياضي (طرابلس).

وختاماً كانت كلمة شكر من رئيس الاتحاد فاتشيه زادوريان لراعي الاتحاد عصام مبارك مدير شركة "سكوت" وكريمة المرحوم طانيوس المير نادين المير.

كما شكر عناصر قوى الأمن الداخلي وفرق الطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني وشركة "كومرشال انشورانس" للتأمين وشركة "سكوت" للدراجات لمساهماتهم في إنجاح السباق وفق أعلى معايير الجودة والأمان وسلامة المشاركين.

هذا ودعا الإتحاد اللبناني كافة لاعبي الجمعيات الى المشاركة في "بطولة لبنان للطريق" ضد الساعة الأحد المقبل الواقع فيه 27 حزيران الجاري في منطقة كورنيش النهر - بيروت على حلبة مقفلة.