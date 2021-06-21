"اليويفا" يغلق قضية شارة القيادة التي ارتداها نوير لدعم المثليين

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أغلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" ملف التحقيق مع الاتحاد الألماني بشأن شارة القيادة "قوس قزح" التي ارتداها مانويل نوير خلال مباراتي "المانشافت" ضمن أمم أوروبا "يورو 2020".

وكان "اليويفا" قد قرر فتح تحقيق مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لاعتبار شارة كابتن قوس قزح التي ارتداها مانويل نوير خلال مباراتي فرنسا والبرتغال ضمن البطولة القارية عبارة عن علامة سياسية، وهي محظورة وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومع ذلك، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد أن "اليويفا" أوقف تحقيقاته بشأن شارة الكابتن التي ارتداها مانويل نوير لدعم المثليين، وذلك بعدما تم اعتبارها كرمز للتنوع يخدم قضية معينة وليس رمزا سياسيا.

وأشار الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى أنه يشارك في حملات مختلفة، وارتداء مانويل نوير شارة كابتن قوس قزح، ليرمز إلى الالتزام الواضح للفريق بأكمله لصالح التنوع والانفتاح والتسامح وضد الكراهية.