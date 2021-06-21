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روسيا تعتزم بناء آلاف محطات شحن المركبات الكهربائية بحلول 2030

21
JUNE
2021
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن خطة حكومية تستهدف بناء 50 ألف محطة شحن مركبات كهربائية في جميع أنحاء البلاد بحلول العام 2030.
 
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة خلال زيارة عمل إلى منطقة نيجني نوفغورود، إن روسيا تستهدف بناء 11 ألف محطة شحن مركبات كهربائية بحلول 2024، ومن المتوقع تشيد أكثر من 50 ألف من هذه المنشآت في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030.
 
وأضاف نوفاك، أن الحكومة تعمل على إعداد مبادرة لدعم تطوير النقل الكهربائي والبنية التحتية اللازمة لوسائل النقل الكهربائي.
 
وخلال الزيارة تم عرض على نوفاك حافلة كهربائية سيتم إطلاقها في مدينة نيجني نوفغورود، وتعد هذه الحافلة الأولى التي ستطلق في المدينة الروسية.
روسيا اليوم
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