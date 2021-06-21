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وفاة سباحة جزائرية شابة أثناء التدريب

21
JUNE
2021
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نعت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، الأحد، سباحة المنتخب الشابة، حبوب منال، والتي توفيت عن عمر ناهز 17 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية.
 
وقالت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة، حبوب منال، سباحة المنتخب الوطني واتحاد العاصمة، وبهذا المصاب الجلل، يتقدم كل إطارات وموظفي وزارة الشباب والرياضة إلى عائلة المرحومة والأسرة الرياضية بخالص التعازي راجين من الله أن يتقبلها قبولا حسنا، ويلهم ذويها الصبر والسلوان".
 
كذلك نعى نادي اتحاد العاصمة السباحة الشابة في منشور على "تويتر"، جاء فيه: "بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا مساء اليوم نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله سباحة المنتخب الوطني وفريق اتحاد العاصمة #حبوب_ #منال عن عمر ناهز الـ17 عاما".
 
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن السباحة حبوب كانت تحضر لاجتياز امتحان نهاية التعليم الثانوي، وأن وفاتها تمت خلال حصة تدريبية.
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