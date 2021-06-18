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نجحت "معاً لبيروت" (Together LiBeirut ) نجاحاً كبيراً في تنظيم "تحدي بيروت الرياضي العالمي 19.8 " على مدى ثلاثة ايام لدعم مشاريع إعادة إعمار العاصمة اللبنانية بيروت بعد انفجار 4 آب الفائت .وشهدت الايام الثلاثة من التحدي "تجييش" رياضيين ورياضيات في لبنان والعالم لدعم العاصمة اللبنانية بيروت .وتحولّت الطرقات والجبال والملاعب وحلبات السباق والبحر ساحات للتحدي لعشرات لا بل المئات من الذين شاركوا في عدد من الرياضات من اجل بيروت الحزينة بعد الانفجار الذي هزها.ونجحت "معاً بيروت" بجهازها الاداري المنظّم وجميعهم من المتطوعين في اثبات قدرات اللبناني على تحقيق المعجزات حيث جاء التنظيم على مستوى عال من الدقة عبر الخماسي جورج طعمه-سيلين حرب-ثريا افرام بارود-ندى افرام حجيلي-كارن طعمة وغيرهم اضافة الى متطوعين ساهموا في انجاح هذا الحدث الرياضي ذات الأبعاد الانسانية والذي كانت له الأصداء الايجابية لدى المجتمع اللبناني في لبنان والجالية اللبنانية في الخارج التي برهنت عن حبها للبنان والذي يعيش محنة اقتصادية صعبة.وجاءت خطوة "معاً لبيروت" لتفتح باب أمل في الجدار الأسود والقاتم الذي يعيشه لبنان منذ نحو سنتين.ولقد برهن التحدي الرياضي الذي حصل عن حب وعشق اللبنانيين لوطنهم .

ومن أبرز التحدّيات: القيام بنشاطات رياضية متعدّدة على مسافة اجمالية تبلغ 198 كم بأقلّ من 19.8 ساعة، الركض لمدة 19.8 ساعة، السباحة في البحرلمسافة 19.8 كلم، ركوب الدراجة على مسافة 19.8 كلم، لعب أكثر من 19 مباراة شطرنج ، سحب شاحنة يدوياً لـ 1.98 كلم ،تسلّق بناية الريف الأثرية في الجميّزة على مسافة 198 كلم، ، الركض، القفز، المشي، التسلق، والتجذيف وغيرها .

محلياً

وفي "جردة" الايام الثلاثة الرياضية بامتياز اقيمت التحديات في مختلف المناطق اللبنانية وفي عدد من دول العالم من كافة القارات.

محلياً ،اجتاز فريق"بايك جنيرايشن" مسافة 198 كلم على الدراجات الهوائية.وخاض لاعبا التنس روي تابت ورالف طعمة مباراة تنس لمدة 19.8 دقيقة الى جانب تبادل الكرة 198 مرة من دون انقطاع على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة .ومرة جديدة اثبت "الرجل الفولاذي" تييري دو بولا أنه لا يقهر واجتاز مسافة 198 كلم سباحة وركضاً وعلى دراجة هوائية .كما ركض جورج سعدو في جبال كسروان الى جانب مشاركة نجيب نصر على دراجة هوائية للأطفال لأكثر من 198 دقيقة .اما سيلفيو شيحا فتزلّج على الماء مع مهارات اكروباتية لمدة 19.8 دقيقة في خليج جونيه المميز.على صعيد الرياضية الميكانيكية ، أصرّ بطل الراليات روجيه فغالي على وضع بوستر خاص بالتحدي على سيارته الميتسوبيتشي لانسر خلال رالي الربيع السادس والثلاثين الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات. ونجح فغالي،ابن بلدة وادي شحرور، في احراز لقب السباق مضيفاً لقباً جديداً الى سجله الحافل بالانجازات وكانت "معاً لبيروت" فأل حسن له .كما عاد جورج طعمة الى "حبيبته" الأولى التي عشقها منذ صغره اي الرياضة الميكانيكية حيث كان يشارك في بداية الألفية الثالثة في السباقات وحقق نتائج مميزة قبل ان يعتزل لكنه أبي الا المشاركة في التحدي من بوابة السباقات مرة جديدة .وبمشاركة من بطل لبنان السابق للراليات وسباقات السرعة السائق المخضرم نبيل كرم(بيلي)، شارك طعمة مع شاهي سركيسيان وجهاد ابو جودة في اجتياز 119.8 كلم على حلبة "ار. بي. أم"(المتين) واظهر السائقون علو كعبهم وبرهنوا عن مهاراتهم القيادية العالية .وشهد النادي اللبناني للسيارات والسياحة عشرين مباراة في المبارزة لأبطال وبطلات لبنان وكانت البطلة الواعدة تيا أبو عراج طرفاً في المباريات التي حضرها رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة وامين السر عماد نحاس وعضو الاتحاد زياد ابو عراج وامين عام النادي المضيف كميل ادّه وعضو مجلس الادارة باسل عازار ومسؤول الانشطة الرياضية في النادي لويس باز وعدد من الجمهور الذي واكب المباريات بحماس وسط اجراءات وقاية من وباء "كورونا".على صعيد الألعاب القتالية قامت لاعبة التايكواندو ورد سليمان ب198 ركلة من دون توقّف.وفي خطوة لها دلالاتها، دخلت كارولين رافاييل وهي متطوعة في الدفع المدني على حسكة(تجذيف بالوقوف) وميشال فرنيني على "كاياك" الى مرفأ بيروت عن الساعة السادسة والدقيقة الثامنة مساء وهو التوقيت عينه حيث حصل انفجار المرفأ .فرافاييل اجتازت مسافة 19.8 كلم من الشمال وفرنيني جاء من الجنوب(اجتاز 19.8 كلم) والتقيا في مرفأ بيروت في مشهد مؤثر في تحية لشهداء الانفجار.

وتسلّق رمزي وسهى كرم علو 198 متراً في بلدة تنورين في أعالي قضاء البترون.كما اجتاز فريد زيدان مسافة 1.9 كلم ركضاً وسباحة .وفي الرياضة المائية ايضاً، سبح فريديريك سلوان من حالات الى البترون مسافة 19.8 كلم وقام ماريو شلالا بعشرين "شقلبة"(قفزة في الهواء).

كما اجتازت العداءتان ستيفاني نعمة وندين حداد مسافة 19.8 كلم..كما اجتاز امين عام النادي كميل اده مع ألان جرجوره ونور كنعان وكانديس جرجورة مسافة 19.8 كلم سباحة في خليج جونيه .كما سبحت ماريان خوري وكارلا دياب مسافة 1.98 كلم .اما البطلة كاتيا راشد (عداءة الالترا ماراتون) فاجتازت مسافة 198 كلم وعلى عدة مراحل.و ركض نادر جابر مسافة 19.8 كلم ولورا فلاحة مسافة 19.8 كلم.

كما حلق ،عبر طيران شراعي، بطل التزلج على الثلج ألان بحلق فوق مدينة جونيه وخليجها المميّز الى جانب العديد من الأنشطة الرياضية.

خارجياً

خارجياً،شارك لاعب كرة القدم السابق كريستيان كاريمبو الحائز على كأس العالم بكرة القدم في العام 1998 مع منتخب فرنسا وزوجته اللبنانية وبطلة التزلج على الثلج جاكي شمعون الموجودان في اليونان مع ولديهما في "التحدي الرياضي" على طريقتهما ضمن "باقة تحدي "عائلية" وهو امر لاقى التقدير والاعجاب .وفي سويسرا، اجتاز اللبناني نيقولا كريم بدّور مسافة 1.98 كلم سباحة وقاد دراجة هوائية لمسافة 19.8 كلم وركض لمسافة 19.8 كلم.اما رامي فياض فشارك مع نيقولا كريم بدوّر مع مجموعة من الدراجين اللبنانيين والأوروبيين على الدراجات الهوائية في رحلة من جنيف الى برن في سويسرا وتحديداً نحو السفارة اللبنانية في برن لمسافة 198 كلم حيث استقبلتهم السفيرة اللبنانية رولا نور الدين وأقامت حفل كوكتيل على شرفهم.

واقيمت مباراة تنس بين لور صهيون وشقيقها كارل في العاصمة الانكليزية لندن لمدة عشرين دقيقة.كما ركض الطفل كيان بارود مسافة 1.98 كلم في العاصمة الفرنسية باريس.و شارك فوج اطفاء باريس على طريقته في التضامن مع العاصمة اللبنانية الى جانب العديد من التحديات في الولايات المتحدة وأوستراليا وافريقيا وآسيا.

وفي هذا السياق ،دعت منسقّة التحدي الدكتورة سيلين حرب الراغبين بدعم بيروت(عملية الدعم تتواصل) عبر زيارة الموقع الرسمي للجمعية:

www.togetherlibeirut.org