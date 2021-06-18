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اضاف لبنان ميداليتين برونزيتين الى "جعبته" في اليوم الرابع من بطولة آسيا بالتايكواندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي.وجاء احراز لبنان الميداليتين في الكيوروغي(القتال الحر) عبر اللاعب راي الراعي(فوق ال87 كلغ) واللاعبة آنا حداد(تحت ال49 كلغ) لتضاف الميداليتين الى الميداليات ال13 (فضيتان و11 برونزية) التي احرزها وطن الأرز في بطولة البومسيه(القتال الوهمي) في اليوم الأول والى الميدالية البرونزية التي حققها اللاعب مارك خليفة في الكيوروغي(القتال الحر) في اليوم الثالث من البطولة.

وفي التفاصيل ،جرت في اليوم الرابع من البطولة منافسات ستة أوزان في الكيوروغي وجاءت نتائجها كالآتي:

*الرجال:

-فوق ال87 كلغ:

1-سجد مارداني(ايران)(ميدالية ذهبية)

2-يون مين بيا(كوريا الجنوبية)(ميدالية فضية)

3-راي الراعي(لبنان) وشوخروخ رادجابوف(اوزباكستان)(ميدالية برونزية)

-تحت ال74 كلغ:

1-سيو كيم(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-محمد أمير باخشي(ايران)(ميدالية فضية)

3-جلالي مهدي(ايران) وشخبوز توسماتوف(اوزباكستان)(ميدالية برونزية)

--تحت ال58 كلغ:

1-محسن رضائي(افغانستان)(ميدالية ذهبية)

2-يونغ هوان كيم(كوريا الجنوبية)(ميدالية فضية)

3-أرمين سيخلاني(ايران) وهارون خان(باكستان)(ميدالية برونزية)

*السيدات

-فوق ال73 كلغ:

1-دو هي يون(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-كريستي ألورا(الفيليبين)(ميدالية فضية)

3-زهرا كاراني(ايران) وأكزول يركاسيموفا(كازاخستان)(ميدالية برونزية)

*تحت ال62 كلغ:

1-فيروزا ساديكوفا(اوبازكستان)(ميدالية ذهبية)

2-شين يون جيون(كوريا الجنوبية)(ميدالية فضية)

3-باريسا خوشاكسارايي (ايران) وتينغ رو لين(تايبه)(ميدالية برونزية)

-تحت ال49 كلغ:

1-تي كيم يونغ(فييتام)(ميدالية ذهبية)

2-مادينابومو مانوبوفا(اوزباكستان)(ميدالية ذهبية)

3-آنا حداد (لبنان) وبورا كانغ(كوريا الجنوبية)(ميدالية برونزية)

وبعيد احراز الراعي وحداد الميداليتين توجّه رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة نحوهما وهنأهما باحراز الميداليتين وسط فرحة لدى المنتخب اللبناني.

ومع اختتام بطولة آسيا الجمعة ، تقام "بطولة بيروت المفتوحة" في نسختها الثالثة بمشاركة دولية واسعة طوال يوم الأحد 20 حزيران الجاري على الملعب عينه على ان يعمّم الاتحاد اللبناني للعبة كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة الدولية لاحقاً.