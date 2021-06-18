حارس سويسرا الأساسي يتخلى عن بطولة أوروبا من أجل مولوده الجديد

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أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم الخميس أن يان زومر الحارس الأساسي للمنتخب الوطني قد يغيب عن مباراة مهمة أمام تركيا يوم الأحد بعدما غادر التشكيلة لحضور مولد طفله الثاني.

وكانت هناك بعض الشكوك في الأيام الأخيرة حول مغادرة زومر البطولة ليكون بجوار زوجته في كولونيا خلال الإنجاب.

وسافر الحارس إلى ألمانيا عقب الهزيمة 3-0 أمام إيطاليا في روما يوم الأربعاء.

ولم يتحدد بعد موعد عودة زومر إلى تشكيلة المنتخب السويسري الذي يستعد لمواجهة تركيا في باكو يوم الأحد.

ولدى سويسرا نقطة وحيدة من أول مباراتين، وتحتاج إلى الفوز على تركيا للتمسك بآمالها في التأهل إلى دور الستة عشر.

وإذا لم يتمكن زومر من العودة في الوقت المناسب، فإن الحارس إيفون مفوجو البالغ 27 عاما سيخوض مباراته الدولية الخامسة، على حساب زميله جريجور كوبل الذي لم يلعب أي مباراة دولية ولم ينضم إلى التشكيلة سوى كبديل للمصاب يوناس أوملين.

وقال زومر للصحفيين في وقت سابق: "لا يجب على سويسرا القلق بخصوص ذلك. لدينا فريق قوي من حراس المرمى في بطولة أوروبا".