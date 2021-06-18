بطولة مصر: الزمالك يبتعد بالصدارة بفوز عريض على أسوان

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واصل الزمالك ابتعاده بصدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه أسوان بثلاثية نظيفة، الخميس، في ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

وسجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" (34 من ركلة جزاء و75) والبديل التونسي سيف الدين الجزيري (88).

ورفع الزمالك رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول بفارق 15 نقطة عن المصري الثاني، و17 نقطة عن الأهلي حامل اللقب، وللأخير 7 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد أسوان عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان الشوط الأول متوسط فنيا، إذ تسيّد الزمالك أغلب فتراته، ولكن بلا خطورة أو فاعلية على مرمى أسوان، الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 32 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك إثر عرقلة زيزو، انبرى لها اللاعب ذاته وسددها على يمين خالد وليد (34).

وتخلى لاعبو أسوان عن حذرهم الدفاعي وكاد البديل حمزة مجدي يدرك التعادل بعدما استخلص الكرة من أحمد عيد، وسدد من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمود عبد الرحيم "جنش "، ارتدت حولها محمد أسامة رأسية أنقذها جنش (45).

وانحصر اللعب في وسط الملعب وانعدمت الخطورة على المرميين تماما، رغم التغييرات التي أجراها كلا المدربين لزيادة الفاعلية الهجومية وتعديل النتيجة، إلى أن جاءت الدقيقة 75 ومن فاصل مهاري بين البديل شيكابالا وبن شرقي، وصلت الكرة لزيزو داخل منطقة الجزاء سددها على يمين خالد وليد محرزا الهدف الثاني.

ثم أضاف البديل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث مستغلا عرضية بن شرقي سددها على يسار خالد وليد (88).