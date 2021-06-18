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كأس أوروبا: هولندا تلحق بإيطاليا وبلجيكا إلى ثمن النهائي

18
JUNE
2021
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لحقت هولندا بإيطاليا وبلجيكا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم بفوزها على النمسا 2-صفر، الخميس، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل ممفيس ديباي (11 من ركلة جزاء) ودنزل دمفريس (67) الهدفين.
 
وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لهولندا، بطلة 1988، بعد الأول على أوكرانيا 3-2 في الجولة الأولى على الملعب ذاته، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام النمسا وأوكرانيا التي كانت تغلبت على مقدونيا الشمالية 2-1 اليوم في بوخارست.
 
وضربت هولندا التي غابت عن البطولتين الكبيرتين الاخيرتين (كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018)، عصفورين بحجر واحد كونها حجزت بطاقتها الى ثمن النهائي وضمنت صدارة المجموعة قبل مواجهتها مقدونيا الشمالية في الجولة الثالثة الأخيرة، وستخوض ثمن النهائي في بوخارست في 27 يونيو الحالي ضد أحد أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات.
 
في المقابل، تلتقي النمسا مع أوكرانيا الاثنين المقبل في قمة ساخنة لتحديد وصيف المجموعة وبالتالي اللعب في ثمن النهائي على ملعب ويمبلي في 26 الحالي ضد متصدر المجموعة الأولى التي حجزت إيطاليا بطاقتها الأولى بعدما جمعت ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لويلز الثانية ونقطة واحدة لسويسرا فيما تحتل تركيا المركز الأخير.
 
وأكدت هولندا التي باتت ثالث منتخب يبلغ ثمن النهائي بعد بلجيكا (المجموعة الثانية)، تفوقها التاريخي على جارتها النمسا حيث حققت اليوم فوزها العاشر في 20 مباراة جمعت بينهما حتى الآن، بينها سبعة انتصارات متتالية مقابل ست هزائم وأربعة تعادلات.
 
ويعود الفوز الاخير للنمسا على هولندا الى 30 مايو 1990 عندما فازت 3-2 في مباراة دولية ودية. وهي ثاني مواجهة بين المنتخبين في بطولة كبرى بعد الاولى في مونديال 1978 عندما فازت هولندا 5-1 في طريقها الى المباراة النهائية.
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