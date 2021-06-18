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البرازيل تواصل عزف أنغام السامبا.. بالفوز التاسع على التوالي

18
JUNE
2021
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واصلت البرازيل المضيفة بدايتها المثالية في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، باكتساحها، الخميس، البيرو برباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، تناوب على تسجيلها كل من أليكس ساندرو ونيمار وإيفرتون ريبيرو وريتشارلسون.
 
وهذا الفوز هو التاسع على التوالي لـ"سيليساو" الذي بات متصدراً للمجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، فيما تقبع البيرو في المركز الخامس والأخير بصفر نقاط من مباراة واحدة.
 
وأنهى البرازيليون الشوط الأول من المباراة متقدمين بهدف نظيف سجله ساندرو ظهير يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة 13، عندما استلم عرضية من مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غابرييل جيزوس وسددها قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.
 
وفي الشوط الثاني، انتظر منتخب السامبا حتى الدقائق العشرين الأخيرة للاستعراض، فتوج نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار مجهوده بهدف في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية بعيدة أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس.
 
وجاء هدف نيمار بعد دقائق من تراجع حكم المباراة عن قراره باحتساب ركلة جزاء للبرازيل، عقب لجوئه إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).
 
وفي الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، أنهى البرازيليون النزال بهدفين لريبيرو (89) وريتشارلسون (90+2).
 
وقبيل ذلك في المجموعة نفسها، تعادلت فنزويلا سلباً مع كولومبيا لتحصد أولى نقاطها في البطولة من مباراتين وتحتل المركز الثالث خلف كولومبيا الثانية مع 4 نقاط.
 
وشهدت المباراة تألقاً من الحارس الفنزويلي فويلكر فارينيس الذي قدم تصديات رائعة، لا سيما في الدقائق الأخيرة التي سجل فيها ميغيل بورخا هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.
 
كما أنهت كولومبيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس دياس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
لكنها رغم ذلك أنهت المباراة مع 23 تسديدة مقابل تسديدتين لفنزويلا التي اقتنصت نقطة مهمة.
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