افتتاح حاشد لبطولة آسيا في التايكواندو برعاية الرئيس عون

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افتُتحت بطولة آسيا للتايكواندو رسمياً بعد ظهر الخميس والتي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة تحت اشراف الاتحاد الآسيوي برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .

تقدّم الحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان ممثلة راعي البطولة،رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا ،رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، العقيد فادي اسطفان ممثلاً قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون،الرائد وليد تنوري ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان،الرائد ديميتري صقر ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم،الرائد لبيب سعد ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا،رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور كيو سيوك لي واركان الاتحاد القاري،رؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة ،اعضاء في اللجنة الأولمبية ورؤساء واعضاء اتحادات رياضية،فاعليات اقتصادية وبلدية، عائلة التايكواندو في لبنان وعلى رأسها رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة ،رؤساء واعضاء أندية التايكواندو ورجال الصحافة والاعلام.

جبرا

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من عريفة الحفل ساندرين جبرا جاء فيها"نلتقي اليوم في هذا الصرح الرياضي الجميل لافتتاح حدث رياضي استثنائي ألا وهو بطولة آسيا برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .ان هذا الحدث الرياضي يكتسب أهمية كبيرة اذ يؤكد لبنان حضوره مرة جديدة على خارطة التايكواندو الدولية عبر تنظيم اكبر استحقاق بلعبة التايكواندو في القارة الأكبر في العالم.

ان استضافة هكذا حدث لا يمكن ان يحصل الا بعد تخطيط وتصميم ورؤية صائبة من الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة الذي أجرى نقلة نوعية في اللعبة منذ انتخابه على رأس هرمها منذ خريف العام 2016 .وما النتائج المحققة منذ انتخابه سوى دليل على وصول لعبة التايكواندو في وطن الأرز الى مرحلة متقدّمة من التطوّر .

فلعبة التايكواندو في لبنان تطوّرت كثيراً في السنوات الأخيرة وبات لبنان يضاهي أقوى الدول المعروفة بمستواها الرفيع.

ولقد أصرّ الاتحاد اللبناني على تنظيم البطولة القارية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان هذه البطولة التي تأجلت من العام الفائت بسبب جائحة كورونا" .

الدكتور ظريفة

ثم ارتجل الدكتور ظريفة كلمة بالانكليزية تحدث فيها عن معاناة الشعب اللبناني منذ نحو سنتين واللتين كانتا صعبتين وعلى الرغم من ذلك ما زال صامداً .واضاف" قررنا البقاء اقوياء ومعاً كمجتمع.ارحب بكم في بطولة آسيا فهذا هو لبنان الذي نعشقه فأنتم لبنان وروح لبنان وأمل لبنان ولديكم رسالة الى جميع العالم.هذا هو لبنان"(رددها مرتين وسط تصفيق الحاضرين).

لي

بدوره تحدث كيو لي فقال" انا مسرور لوجودي في لبنان وأجّدد التنويه بالتنظيم المميز الذي رأيته في بطولة من أجمل البطولات التي شاهدتها على الصعيدين التنظيمي والفني .ان دور لبنان فاعل ضمن الأسرة الآسيوية .ولم يكن اختيار لبنان لاستضافة بطولة آسيا سوى خيار صائب.اشكر الاتحاد اللبناني على استضافته البطولة".

الوزيرة أوهانيان

ثم القت الوزيرة اوهانيان كلمة تحدثت فيها عن تمسّك اللبنانيين بالحياة ونوّهت بدور الاتحاد اللبناني للتايكواندو الفاعل والذي يشكّل نموذجاً يحتذى به .واضافت "بطولة آسيا حدث غير اعتيادي" .ورحّبت أوهانيان بالوفود العربية والآسيوية والدولية في الربوع اللبنانية وتابعت قائلة" أنا على يقين ان الاتحاد اللبناني برئاسة الدكتور حبيب ظريفة لن يوفّر اي جهد من اجل انجاح البطولة.وباسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعلن افتتاح بطولة آسيا".

ثم سلّم الدكتور ظريفة درعاً تذكارياً الى كل من الوزيرة أوهانيان والبروفسور لي.

بدوره سلّم لي درعاً تذكارياً الى ظريفة.وتلت اللبنانية ليتيسيا عون والايراني علي رضا قسم اللاعبين واللبناني ميشال مجدلاني والاردنية ندين هندومي قسم الحكام.

وفي الختام أقيم عرض شيّق في التايكواندو لاقى اعجاب الحاضرين.

برونزية

على صعيد آخر ،احرز لبنان ميدالية برونزية عبر اللاعب مارك خليفة في اليوم الأول من مسابقة "الكيوروغي"(القتال الحر) لوزن تحت ال54 كلغ .وبذلك دوّن لبنان اسمه في سجل ميداليات "القتال الحر" بعدما سبق له ان احرز 13 ميدالية (11 برونزية وفضيتان) في مسابقة "البومسيه"(القتال الوهمي) الاثنين الفائت.

وفي ما نتائج مباريات اليوم الثالث من البطولة:

*الرجال:

-تحت ال87 كلغ:

1-سيونغ هوان لي(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-سميل دويسيباي(كازاخستان)(ميدالية فضية)

3-عبدالله محمد (سوريا ) وشوخرات ساللاييف(ميدالية برونزية).

-تحت ال68 كلغ:

1-يو جن هوانغ(تايبيه)(ميدالية ذهبية)

2-جن هو جين(كوريا الجنوبية)(ميدالية فضية)

3-زيد كريم(الاردن) وياسوربيك جايسونوف(اوباكستان)(ميدالية برونزية).

-تحت ال54 كلغ:

1-يو سيو باي(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-حسين لطفي(ايران)(ميدالية فضية)

3-مارك خليفة( لبنان) وسامات تميرخان(كازاخستان)(ميدالية برونزية)

*السيدات

-تحت ال73 كلغ:

1-مي نا ميونغ(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-كانزل دينيز(كازاخستان)(ميدالية فضية)

3-زينب اسماعيلي(ايران) وهسيا تينغ (تايبه)(ميدالية برونزية)

-تحت ال57 كلغ:

1-يو جن كيم(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية )

2-تويت تران(فييتام)(ميدالية فضية)

3-ناهد كيانيشاندي(ايران) ويو شوانغ شن(تايبه)(ميدالية برونزية)

-تحت ال53 كلغ:

1-شاروس كايوموفا(اوزباكستان)(ميدالية ذهبية)

2-بو يا سو(تايبه)(ميدالية فضية)

3-غزال سلطاني(ايران) وغزال كاياني(فلسطين)(ميدالية فضية)

-تحت ال46 سنة:

1-نجار اسماعيلي(ايران)(ميدالية ذهبية)

2-مي رو كانغ(كوريا الجنوبية)(ميدالية فضية)

3-فيريشتي كوهبار(ايران) وسخسانام ازامونا(اوزباكستان)(ميدالية برونزية).

وفي ما يلي برنامج الجمعة:

*الجمعة 18 حزيران:

-من الساعة التاسعة حتى الساعة 13.00-الدور التمهيدي لعدد من الاوزان.

-من الساعة 14 حتى الساعة 16.30 - الدور ربع النهائي.

-من الساعة 16.30 حتى 19.30-نصف النهائي والنهائي مع التتويج.