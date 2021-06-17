عد حادثة رونالدو.. زجاجة كحول تغضب بوغبا فيزيلها فورا

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بقام نجم كرة القدم الفرنسي، بول بوغبا، بإزالة زجاجة كحول (جعة)، من أمامه، عندما كان يعقد مؤتمرا صحفيا، على هامش كأس أوروبا للأمم "يورو 2020".

وأزال بوغبا، وهو مسلم، قنينة جعة من نوع "هينيكن" كانت أمامه، عندما كان يتحدث عن فوز منتخب فرنسا على ألمانيا، ليلة الثلاثاء.

لكن نجم مانشستر سيتي، ليس أول لاعب يقوم بإزالة منتج تابع لإحدى الجهات التي ترعى كأس أمم أوروبا.

وفي وقت سابق، كان لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قد أزال زجاجتي "كوكا كولا" من أمامه.

وقام "الدون" بإزالة المشروب قبل خوض المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي بنظيره الهنغاري، لأنه غير صحي.

وكان رونالدو قد أكد في وقت سابق، أنه ينزعج عندما يستهلك ابنه رونالدو جونيور مشروبا غازيا، لأنه مضر بالصحة.

ولم يكتف رونالدو الحريص على لياقته وأدائه البدني، بإزالة زجاجتي "كوكا كولا"، بل أضاف قائلا باللغة البرتغالية "اشربوا الماء".

أما بوغبا، فتذكر التقارير الصحفية أنه أصبح مسلما في سنة 2019، ويقول إن اعتناق الدين الإسلامي حقق له سلاما داخليا أكبر.