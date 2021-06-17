بطولة آسيا في التايكواندو ميدالية برونزية للبنان عبر مارك خليفة

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أحرز لبنان ميدالية برونزية في بطولة آسيا للتايكواندو (رجال وسيدات- حزام اسود) عبر اللاعب مارك خليفة في اليوم الأول من مسابقة "الكيوروغي"(القتال الحر) لوزن تحت ال54 كلغ .وبذلك دوّن لبنان اسمه في سجل ميداليات القتال الحر بعدما سبق له ان احرز 13 ميدالية (11 برونزية وفضيتان) في مسابقة "البومسيه"(القتال الوهمي) الاثنين الفائت.وجاءت الميدالية البرونزية في اسلوب "الكيوروغي" في البطولة ثمرة جهد طويل امتد لسنوات من قبل الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة الذي يولي المنتخبات الوطنية الأهمية الكبيرة منذ تبوئه منصب رئاسة الاتحاد منذ نحو خمس سنوات .

وفي ما نتائج مباريات اليوم الثالث من البطولة:

*الرجال:

-تحت ال87 كلغ:

1-سيونغ هوان لي(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-سميل دويسيباي(كازاخستان)(ميدالية فضية)

3-عبدالله محمد (سوريا ) وشوخرات ساللاييف(ميدالية برونزية).

-تحت ال68 كلغ:

1-يو جن هوانغ(تايبيه)(ميدالية ذهبية)

2-جن هو جين(كوريا الجنوبية)(ميدالية فضية)

3-زيد كريم(الاردن) وياسوربيك جايسونوف(اوباكستان)(ميدالية برونزية).

-تحت ال54 كلغ:

1-يو سيو باي(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-حسين لطفي(ايران)(ميدالية فضية)

3-مارك خليفة( لبنان) وسامات تميرخان(كازاخستان)(ميدالية برونزية)

*السيدات

-تحت ال73 كلغ:

1-مي نا ميونغ(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية)

2-كانزل دينيز(كازاخستان)(ميدالية فضية)

3-زينب اسماعيلي(ايران) وهسيا تينغ (تايبه)(ميدالية برونزية)

-تحت ال57 كلغ:

1-يو جن كيم(كوريا الجنوبية)(ميدالية ذهبية )

2-تويت تران(فييتام)(ميدالية فضية)

3-ناهد كيانيشاندي(ايران) ويو شوانغ شن(تايبه)(ميدالية برونزية)

-تحت ال53 كلغ:

1-شاروس كايوموفا(اوزباكستان)(ميدالية ذهبية)

2-بو يا سو(تايبه)(ميدالية فضية)

3-غزال سلطاني(ايران) وغزال كاياني(فلسطين)(ميدالية فضية)

-تحت ال46 سنة:

1-نجار اسماعيلي(ايران)(ميدالية ذهبية)

2-مي رو كانغ(كوريا الجنوبية)(ميدالية فضية)

3-فيريشتي كوهبار(ايران) وسخسانام ازامونا(اوزباكستان)(ميدالية برونزية).

وبعد انتهاء اليوم الثالث من المنافسات،التقى ظريفة افراد المنتخب بحضور مدير المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب وحضّهم على بذل المجهود الكبير لتحقيق نتائج جيدة في الأيام المتبقية من البطولة ومهنئاً اللاعبين واللاعبات اللبنانيين الذين احرزوا 13 ميدالية في "البومسيه".كما هنأ اللاعب مارك خليفة لاحرازه الميدالية البرونزية في الكيوروغي والنتائج المحققة حتى الآن مدعاة فخر لعائلة التايكواندو.

هذا،وتتواصل البطولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكواندو برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي وبمشاركة 23 دولة آسيوية ومصنّفة ضمن دورات ال"جي 2".وفي ما يلي برنامج الجمعة:

*الجمعة 18 حزيران:

-من الساعة التاسعة حتى الساعة 13.00-الدور التمهيدي لعدد من الاوزان.

-من الساعة 14 حتى الساعة 16.30 - الدور ربع النهائي.

-من الساعة 16.30 حتى 19.30-نصف النهائي والنهائي مع التتويج.