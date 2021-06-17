living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رحيل راموس.. ريال مدريد يعلن "الخبر اليقين"

17
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم، الأربعاء، رحيل القائد سيرجيو راموس بعد فترة طويلة مع النادي الملكي.
ونقلت رويترز عن النادي الملكي إنه سيقيم يوم الخميس حفلا لتكريم ووداع راموس وبحضور وتقديم فلورنتينو بيريز رئيس النادي.
 
من جهتها ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، راموس، سيعلن رسميا عن وجهته الجديدة، الخميس، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء عقده مع النادي الملكي.
 
وأضافت أن عرض ريال مدريد على راموس كان صفقة مدتها عام واحد مع تخفيض راتبه بنسبة 10 بالمئة، رغم أن المدافع كان يبحث عن عقد لمدة عامين على الأقل.
 
وتضاربت التقارير الإعلامية بشأن وجهة راموس المقبلة، خاصة بعد أن انتشرت صورة لوكيل أعماله وشقيقه رينيه راموس، مع المدير الفني لنادي إشبيلية، مونشي، والتي أشعلت التكهنات حول عودته لفريقه الأول قبل اعتزال اللعب.
 
وعلق مونشي على تلك التقارير، بالقول إن ظهير ريال مدريد يتفاوض مع إدارة النادي الملكي بشأن تجديد عقده، نافيا إمكانية عودته إلى إشبيلية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout