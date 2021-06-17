living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البرازيل تضم العشرة الأوائل لأغلى اللاعبين في كوبا أميركا

17
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انطلقت قبل أيام منافسات النسخة الـ47 من بطولة كوبا أميركا 2020 التي تقام في البرازيل، في الفترة بين 13 يونيو الجاري وحتى 10 يوليو المقبل.
 
واعتذرت الأرجنتين قبل أسبوعين من انطلاق البطولة عن إمكانية التنظيم لتلحق بكولومبيا التي كانت قد اعتذرت هي الأخرى في وقت سابق بسبب التوتر السياسي والمخاوف من انتشار فيروس كورونا وعدم المقدرة في السيطرة عليه، حيث كان مقررًا أن تقام البطولة بتنظيم مشترك بينهما لأول مرة في تاريخها.
 
 ويحاول كل منتخب الفوز بالبطولة التي يراها الجميع "استثنائية"، في الوقت الذي حشد كل مدير فني قائمته بالعناصر التي تصنع الفارق، وتحقق له المراد والفوز باللقب.. فمن هم أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في البطولة؟
 
 البرازيل في المقدمة
 
على رأس القائمة وبقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو جاء اللاعب البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الحاصل على الدوري الفرنسي مؤخرًا مع فريقه، والذي تعقد عليه الجماهير آمالًا عريضة في صناعة الفارق مع "السامبا" وحصد اللقب.
 
وجاء في المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأغلى كقيمة تسويقية في بطولة كوبا أميركا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الذي يتمنى الحصول على بطولة كبرى مع منتخب بلاده سلسلة من الإخفاقات، حيث قال في إحدى المؤتمرات الصحفية الأخيرة: "أعتقد أن الوقت قد حان لتقديم كل ما لدينا وهذه الكأس هي فرصتنا الكبيرة.. حلمي الأكبر هو الحصول على لقب بهذا القميص، كنت قريبًا جدًا عدة مرات ولكن لم يحدث ذلك، لكنني سأستمر في المحاولة، سأقاتل دائمًا من أجل هذا الحلم".
 
 مجموعات البطولة
 
تم تأجيل البطولة من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي كان مقررًا فيها دعوة منتخبات من خارج القارة كمنتخبي أستراليا وقطر اللذان اعتذرا بسبب ظروف تفشي الوباء.
 
اقتصرت النسخة الحالية من البطولة على 10 منتخبات الأعضاء في اتحاد أميركا الجنوبية، ليتم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل واحدة 5 منتخبات تم توزيعهم وفقًا لموقعهم الجغرافي في أميركا الجنوبية.
 
ضمّت المجموعة الأولى منتخبات دول الجنوب وهم "الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وبوليفيا وباراجواي"، وجاءت منتخبات الدول الشمالية في المجموعة الثانية وهم "البرازيل، وكولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا".
 
وفي المركز الثالث جاء شقيقه في المنتخب الأرجنتيني لاواتارو مارتينيز نجم هجوم فريق انتر ميلان الإيطالي الحائز على لقب الدوري الموسم الأخير بعد غياب أعوام طويلة، بقيمة تسويقية بلغت 80 مليون يورو.
 
وبقيمة تسويقية قدرت بـ 75 مليون يورو جاء المدافع البرازيلي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس، والذي افتتح أهداف البرازيل في البطولة الحالية أمام فنزويلا في المركز الرابع.
 
وجاء في المركز الخامس في قائمة أغلى اللاعبين في كوبا أميركا اللاعب البرازيلي كرلوس كاسيميرو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني بقيمة تسويقية قدرت بـ 70 مليون يورو.
 
وفي المركز السادس في القائمة الأغلى للكوبا أميركا جاء اللاعب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بقيمة تسويقية قدرت بـ 65 مليون يورو.
 
 نظام البطولة
 
تم الاتفاق على أن يتأهل من كل مجموعة أول 4 منتخبات، ويودع متذيل الترتيب البطولة، ثم تلعب المنتخبات المتأهلة أدوارا إقصائية بنظام خروج المغلوب، بمعنى ينتهي الدور الأول بخروج منتخبين فقط.
 
تصل المنتخبات المتأهلة بعد ذلك لدور ربع النهائي، ويلعب متصدر كل مجموعة مع رابع ترتيب المجموعة الأخرى، ويلتقي الوصيفان مع صاحبي المركز الثالث.
 
وبقيمة تسويقية بلغت 60 مليون يورو جاء اللاعب البرازيلي فابيو هنريكي تافاريز المعروف إعلاميًا بـ"فابينيو" لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي في المركز السابع في قائمة الـ10 الأوائل للبطولة.
 
صاحب الهدف الأسطوري
 
وجاء حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر صاحب الهدف الإعجازي لفريق ليفربول الإنجليزي أمام ويست بروميتش والذي كان بين الأسباب التي جعلت الفريق الإنجليزي يتواجد في دوري الأبطال الأوروبي العام المقبل، في المركز الثامن بقيمة تسويقية قدرت بـ 60 مليون يورو.
 
وفي المركز التاسع في القائمة جاء صاحب الـ26 عامًا الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز الفائز مع أتليتكو مدريد الإسباني بلقب الدوري، بقيمة تسويقية وصلت إلى 60 مليون يورو.
 
وجاء اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وصاحب الـ24 عامًا في المركز العاشر في القائمة بـ قيمة تسويقية بلغت 60 مليون يورو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout