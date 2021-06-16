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رونالدو يجتاز بلاتيني ويتوج بلقب هداف أوروبا

16
JUNE
2021
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بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لبطولة كأس أمم أوروبا، بتسجيله ثنائية في مرمى هنغاريا في المباراة التي انتهت 3-صفر، الثلاثاء، في يورو 2020.
 
وتعاملت هنغاريا بنجاح مع ضغط مبكر من البرتغال في منافسات المجموعة السادسة، وسجلت هدفا ألغاه الحكم قبل هدف التقدم للبرتغال بواسطة رفائيل جيريرو بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 84.
 
وحسم القائد رونالدو الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليجتاز رقم ميشيل بلاتيني ويصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا برصيد عشرة أهداف، قبل أن يعزز سجله ويصل إلى 11 هدفا في الوقت بدل الضائع.
 
وتعادل الفريقان 3-3 في واحدة من أفضل مباريات بطولة أوروبا2016، ورغم أن عدد الأهداف كان أقل هذه المرة، فإن الأجواء كانت حماسية مع امتلاء استاد بوشكاش بالمشجعين.
 
وانعكس حماس المدرجات على أرض الملعب ولعبت البرتغال بقوة وبشكل مباشر وأرسلت تمريرات طويلة إلى ثلاثي الهجوم.
 
وحصل ديوغو غوتا على أول فرصة خطيرة للبرتغال وسدد من حافة المنطقة كرة أنقذها الحارس بيتر غولاتشي، لكن رونالدو شعر بالغضب لأنه كان في موقف أفضل للتسجيل.
 
وأهدر رونالدو فرصة للتسجيل قبل الاستراحة، بعد تمريرة من برونو فرنانديز.
 
ولم تفعل هنغاريا الكثير في الجانب الهجومي، لكنها ضغطت بشكل متقدم لمنع البرتغال من صناعة الفرص.
 
وكاد بيبي مدافع البرتغال المخضرم أن يسجل في بداية الشوط الثاني عن طريق ضربة رأس بعد ركلة ركنية من فرنانديز، لكن الحارس غولاتشي أنقذها قبل أن يتعامل بنجاح مع تسديدة فرنانديز.
 
وأشعل البديل سابوتش شون حماس المشجعين في الاستاد في الدقيقة 80 عندما وضع الكرة في شباك الحارس روي باتريسيو، لكن الحكم المساعد أشار إلى التسلل ليوقف احتفالات أصحاب الأرض.
 
وبعد ذلك بقليل، سدد غيريرو كرة أرضية من داخل المنطقة وأبدلت اتجاهها في المدافع ويلي أوربان ودخلت المرمى.
 
وتعرض رفائيل سيلفا لاعب البرتغال لخطأ داخل المنطقة، ليسمح لرونالدو بتعويض الفرصة المهدرة ويسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.
 
وتبادل رونالدو الكرة ببراعة مع سيلفا ثم راوغ الحارس غولاتشي ووضع الكرة بسهولة في الشباك في يوم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في بطولة أوروبا خمس مرات، كما أنه بات أكثر اللاعبين مشاركة في عدد المباريات في تاريخ المسابقة.
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