living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلة: تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة في " هومنتمن انطلياس "

16
JUNE
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استضافت أكاديمية هومنتمن انطلياس، على ارض ملعبها في مزهر، مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة  الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور لاعب نادي الرياضي أمير سعود ولاعبة هومنتمن نانسي معلوف.
 
وشكرت مديرة الاكاديمية لارا شهبزيان الشركة المنظمة لهذا النشاط الذي يشجّع اللاعبين على تحدي بعضهم البعض بروح رياضية عالية وأكدت أهمية الاكاديميات في صقل المواهب  الواعدة.
 
بدورها حضرت لاعبة هومنتمن ومديرة فريق أطلس للرجال  نانسي معلوف لدعم الناشئين وحضتهم للمثابرة على التدريبات.
 
ومن جهته، أكد نجم نادي الرياضي أمير سعود دعمه المستمر للفئات العمرية وضرورة مثابرتهم على التمارين للوصول لتطوير مهاراتهم في اللعبة.
 
ثم تبارى المشاركون في جوّ حماسي وجاءت نتائج الفائزين في المركز الاول لتحدي المهارات على الشكل التالي:
 
ناريغ شيريجيان وغرايس غابونيان (دون ١٠ سنوات)، ابراهام دجوريان وآربي بربريان (دون ١٢ سنة)، شرهاد كوتشوكيان وتيلا ميناسيان (دون ١٤ سنة)، ايلي نخلة وانيتا بو سليمان (دون ١٦ سنة) براين نادر (دون ١٨ سنة) وايليا بو سمرا (ما فوق ١٨ سنة).
 
وفي تسديد الرميات الثلاثية، فقد فاز في المركز الأول كل من ميكايل صافي (دون ١٤ سنة)، مهران بربريان (دون ١٦ سنة)، ارمين يغيان (دون ١٨ سنة) وايليا بو سمرا (ما فوق ١٨ سنة).
 
وقد تأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة التي ستقام في ٤ تموز المقبل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout