سلة: تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة في " هومنتمن انطلياس "

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استضافت أكاديمية هومنتمن انطلياس، على ارض ملعبها في مزهر، مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور لاعب نادي الرياضي أمير سعود ولاعبة هومنتمن نانسي معلوف.

وشكرت مديرة الاكاديمية لارا شهبزيان الشركة المنظمة لهذا النشاط الذي يشجّع اللاعبين على تحدي بعضهم البعض بروح رياضية عالية وأكدت أهمية الاكاديميات في صقل المواهب الواعدة.

بدورها حضرت لاعبة هومنتمن ومديرة فريق أطلس للرجال نانسي معلوف لدعم الناشئين وحضتهم للمثابرة على التدريبات.

ومن جهته، أكد نجم نادي الرياضي أمير سعود دعمه المستمر للفئات العمرية وضرورة مثابرتهم على التمارين للوصول لتطوير مهاراتهم في اللعبة.

ثم تبارى المشاركون في جوّ حماسي وجاءت نتائج الفائزين في المركز الاول لتحدي المهارات على الشكل التالي:

ناريغ شيريجيان وغرايس غابونيان (دون ١٠ سنوات)، ابراهام دجوريان وآربي بربريان (دون ١٢ سنة)، شرهاد كوتشوكيان وتيلا ميناسيان (دون ١٤ سنة)، ايلي نخلة وانيتا بو سليمان (دون ١٦ سنة) براين نادر (دون ١٨ سنة) وايليا بو سمرا (ما فوق ١٨ سنة).

وفي تسديد الرميات الثلاثية، فقد فاز في المركز الأول كل من ميكايل صافي (دون ١٤ سنة)، مهران بربريان (دون ١٦ سنة)، ارمين يغيان (دون ١٨ سنة) وايليا بو سمرا (ما فوق ١٨ سنة).

وقد تأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة التي ستقام في ٤ تموز المقبل.