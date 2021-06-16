العاب القوى: رقمان قياسيان لميسا معوض في الوثب العالي وأديمار حويك في إطاحة المطرقة (تحت 16 سنة)

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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته للعام الجاري حيث نظم لقاءا˝ جديدا˝ بألعاب القوى في مدينة مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت بحضور رئيس الإتحاد رولان سعادة ، نائبة الرئيس ناديا نعمة ، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيفوركيان وأعضاء الهيئة الإدارية جوزف ساسين، فيليب بجاني، نديم عبود وكاتيا راشد. وخلال المسابقة ،تمّ إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية للحماية من وباء كورونا، بحيث منع تواجد الجمهور على المدرجات وإقتصر الحضور فقط على اللاعبين واللاعبات المشاركين مع المدربين الخاصين بهم.

و تمّ تسجيل رقمين قياسيين وطنيين جديدين في مسابقة الوثب العالي (تحت 20 سنة وسيدات) للاعبة ميسا معوض من نادي الجمهور حيث حقّقت 1.74 متراً (الرقم السابق للاعبة نفسها 1.73 م) واللاعب أديمار الحويك من نادي بترون ستارز حيث حقّق 32.58 م في مسابقة إطاحة المطرقة لفئة الأحداث (تحت 16 سنة) وزن 4 كغ (الرقم السابق للاعب أوسكار حنا 32.06 م).

النتائج

وأتت النتائج على الشكل التالي:

* إطاحة المطرقة - 3 كغ – ناشئات تحت 18 سنة

المركز الأول - مريم يوسف – بترون: ستارز 35.71 م

المركز الثاني - تيا نصار- الجمهور: 26.26 م

* إطاحة المطرقة 4 كغ– أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول - أديمار حويك - بترون ستارز : 32.58 م (رقم قياسي جديد)

المركز الثاني - بشير سعد - المريميين جبيل: 30.02 م

* إطاحة المطرقة 5 كغ– ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول - إدغار عزيز - المريميين جبيل: 28.80 د

* الوثب الطويل – سيدات

الأول - كريستال الصانع - بلو ستارز : 5.62 م

الثاني - ديالا الخازن - بلو ستارز : 4.84 م

الثالث - يارا حطيط - بلو ستارز : 4.76 م

*سباق 50 م حواجز– صغيرات تحت 14 سنة

المركز الأول - نسرين معوض - بترون ستارز: 11.28 ث

المركز الثاني - أنطونينا عيسى - بترون ستارز: 11:58 ث

* سباق 100 م حواجز– سيدات

المركز الأول - ليا ديب - بترون ستارز: 17:32 ث

* سباق 110 م حواجز– رجال

المركز الأول - أيمن كبيدات - الجيش اللبناني : 16.30 ث

المركز الثاني - إبراهيم الصفدي - الجيش اللبناني : 17.10 ث

* سباق 400 م حواجز– سيدات

المركز الأول - لين غزاوي – الجمهور: 1:11.22 د

المركز الثاني - دانييلا خليل -الجيش اللبناني: 1:21.68 د

* الوثب العالي – سيدات – نهائي

المركز الأول - ميسا معوض – الجمهور: 1.74 م (رقم قياسي جديد )

* سباق 400 م حواجز – رجال

المركز الأول - أيمن كبيدات - الجيش اللبناني : 55.95 ث

المركز الثاني - كيفن عون -الجمهور : 58.22 ث

المركز الثالث حسين الحسيني -انتر ليبانون : 58.28 ث

* سباق 60 م– صغار تحت 14 سنة

المركز الأول - يعقوب مقداد - الأنصار : 9.18 ث

المركز الثاني - مالك حوري – الانصار: 9.42 ث

*سباق 80 م– أحداث – تحت 16 سنة

المركز الأول - كيفن أنطون - الجمهور : 9.70 ث

المركز الثاني - مالك شمص - انتر ليبانون: 10.76 ث

المركز الثالث - رشيد حوري - الأنصار : 11.42 ث

* سباق 100 م– سيدات

المركز الأول - ماري جوي حكيم – الأنطوني: 13.45 ث

المركز الثاني - ماريا نصار –الجمهور: 13.89 ث

المركز الثالث - ماريا بشارة –الجمهور: 14.21 ث

* سباق 1500 م– رجال

المركز الأول - كمال الأحمد -الجيش اللبناني: 4:02.78 د

المركز الثاني - أحمد غاليه - انتر ليبانون : 4:03.88 د

المركز الثالث - خالد الضناوي- الجيش اللبناني: 4:14.98 د

*سباق 1500 م– سيدات

المركز الأول - جوان مكاري- ليتز ران: 4:46.55 د

المركز الثاني - جينيفر تومازو- انتر ليبانون: 5:08.29 د

المركز الثالث - ناي مصطفى -الجمهور: 5:34.53 د

* الوثب الطويل - رجال– نهائي

المركز الأول - رأفت مطر -الجيش اللبناني: 6.38 م

المركز الثاني -رونالد كساب -الجمهور 6.10 م

المركز الثالث - يوسف حماده -الجيش اللبناني 5.86 م

* سباق 400 م– رجال – نهائي

المركز الأول - حسين زعيتر- الجيش اللبناني: 50.20 ث

المركز الثاني - أحمد محسن - الجيش اللبناني: 52.00 ث

المركز الثالث - علي فنيش – الجمهور: 53.40 ث

* رمي القرص – 2 كغ – رجال

المركز الأول - رامي منصور - الجيش اللبناني: 44.76 م

المركز الثاني - شربل سعد -انتر ليبانون: 36.96 م

* رمي القرص – 1.5 كغ – ناشئين تحت 18 سنة

المركز الأول - إدغار عزيز – المريميين جبيل 34.73 م

المركز الثاني -- محمد قرنفل -الأنصار 18.37 م

المركز الثالث - جاد دغيلي -الأنصار 17.32 م

* رمي القرص – 1.25 كغ – أحداث تحت 16 سنة

المركز الأول - بشير سعد –المريميين جبيل : 32.58 م

المركز الثاني- أديمار حويك -بترون ستارز: 25.43 م

* سباق 800 م– سيدات

المركز الأول - يارا رزق - انتر ليبانون : 2:32.64 د

المركز الثاني - هلا المر- انتر ليبانون : 2:33.34 د

المركز الثالث - جنا ترمس- انتر ليبانون : 2:33.79 د

*سباق 800 م – رجال – نهائي

المركز الأول - بيتر الخوري - انتر ليبانون : 1:53.17 د

المركز الثاني - علي مرتضى - انتر ليبانون: 1:53.93 د

المركز الثالث - محمد حنوف - انتر ليبانون: 1:55.22 د

* سباق 3000 م – سيدات – نهائي

المركز الأول- لؤى زعرور - انتر ليبانون: 11:09.26 د

المركز الثاني- ندى جسر - انتر ليبانون: 11:48.29 د

المركز الثالث - سما مصطفى- الجمهور: 12:09.70 د

* رمي الرمح 800غ– رجال

المركز الأول - نبيل الأكومي - الجيش اللبناني: 61.30 م

المركز الثاني - عبد الرحمن -الحلاني الجيش اللبناني: 58.99 م

*سباق 3000 م – رجال

المركز الأول - محمد حيدر - الجيش اللبناني 9:08.71 د

المركز الثاني - محمد كدوح - الجيش اللبناني 9:09.55 د

المركز الثالث - حسين قيس -الجيش اللبناني 9:11.15 د

* سباق 200 م – رجال – نهائي

المركز الأول - جاد الخوري- بلو ستارز: 22.01 ث

المركز الثاني - حسن صلح -الجيش اللبناني: 22.85 ث

المركز الثالث - كيفن عون – الجمهور: 23.14 ث

* سباق 200 م – سيدات

المركز الأول - ميسا معوض - الجمهور: 25.53 ث

المركز الثاني - هيا قبرصلي - انتر ليبانون : 26.41 ث

المركز الثالث - لين غزاوي – الجمهور: 27.40 ث

نتائج سباق 4x100 م – سيدات

المركز الأول بلو ستارز: 51.92 ث