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إيران تهزم العراق في التصفيات الآسيوية للمونديال

16
JUNE
2021
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حسم المنتخب الإيراني بطاقة الصعود المباشر وصدارة المجموعة، بعد فوزه على العراق بهدف دون رد، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة بالدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.
 
وسجل هدف إيران الوحيد سردار آزمون، في الدقيقة 35، وكان الانتصار كافيا للمنتخب الإيراني لاعتلاء صدارة المجموعة، رافعا رصيده إلى 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن العراق صاحب المركز الثاني.
 
وبهذا يتأهل الفريقان معا إلى الدور النهائي من التصفيات النهائية، وجاء تأهل العراق مستفيدا من احتلاله المركز الثاني بالمجموعة وتأهله واحدا من أفضل خمسة منتخبات بالمركز الثاني من المجموعات الثماني.
 
وجاءت المباراة متكافئة في أول 15 دقيقة من عمر اللقاء، قبل أن يبدأ المنتخب الإيراني في السيطرة على المجريات وتهديد مرمى الحارس جلال حسن.
 
ولاحت عدة فرص أمام المهاجمين سردار آزمون ومهدي طارمي، في المقابل كان المنتخب العراقي يعول على الكرات العكسية المرتدة وانطلاقات بشار رسن وهمام طارق من الجناحين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
وافتتح منتخب إيران التسجيل بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن قائد المنتخب إحسان حاج صافي، تصل إلى سردار آزمون غير المراقب داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة في مرمى العراق (35).
 
وفي الشوط الثاني حاول المنتخب العراقي العودة للمباراة وبدأ في تهديد مرمى منتخب إيران، لكن الأخير كان هو الطرف الأخطر من خلال الكرات العكسية المرتدة، التي تألق فيها جلال حسن وأنقذ مرماه من هدفين محققين.
 
وعلى استاد البحرين الوطني بالرفاع، حقق المنتخب البحريني فوزا معنويا على هونغ كونغ بأربعة أهداف دون رد، سجلها سيد ضياء سعيد (49) وهاشم السيد عيسى (54 من ركلة جزاء و70) وإسماعيل عبد اللطيف (90 من ركلة جزاء).
 
ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث في سلم الترتيب ويخرج من دائرة المنافسة للتأهل المونديالي، ويبقي آماله في المنافسة للتأهل لنهائيات كأس آسيا في الصين 2023.
 
وتجمد رصيد هونغ كونغ عند 5 نقاط بالمركز الرابع، وأخيرا كمبوديا بنقطة واحدة.
 
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