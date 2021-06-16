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منتخب فرنسا يُسقط الألمان بهدف عكسي فى يورو 2020

16
JUNE
2021
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حقق منتخب فرنسا فوزا ثمينا على نظيره الألمانى بهدف نظيف، فى اللقاء المثير الذى جمع المنتخبان مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، فى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

قبل بداية اللقاء اقتحم أحد الأشخاص ملعب المباراة، بواسطة مظلة، حيث فاجئ اللاعبين وحكم المباراة الهبوط داخل وسط الملعب بواسطة مظلة، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقومون بإخراجه من الملعب.

جاء هدف فوز فرنسا بالمباراة عن طريق ماتس هوملز مدافع المنتخب الألماني، فى الدقيقة 20 بالخطأ فى مرماه، بعدما حول عرضية لوكاس هيرنانديز فى شباك مانويل نوير.

وأصبح هوملز صاحب أول هدف ألمانى عكسي فى تاريخ بطولات اليورو، وثالث هدف عكسي خلال النسخة الحالية من البطولة.

وأصبحت الجولة الأولى فى نسخة يورو 2020، هى الأكثر فى تاريخ البطولة التى تشهد 3 أهداف عكسية.

وفى الشوط الثانى، ألغى هدف للنجم الفرنسي كيليان مبابي فى الدقيقة 65 من تسديدة رائعة على يسار مانويل نوير، بداعى التسلل.

اليوم السابع
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