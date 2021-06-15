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العداءة الدولية جينيفر تومازو تركض خيرياً من صيدا الى طرابلس

15
JUNE
2021
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في خطوة رياضية وانسانية على السواء،ستجتاز العداءة الدولية جينيفر تومازو مسافة 100 كلم  بين مدينتي صيدا وطرابلس ركضاً في 18 و19 و20 حزيران الجاري.وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من شركة "The Glow Paradise " لدعم جمعية "مركز التدخّل المبكر لدى الاطفال" (ECIL) دون الثلاث سنوات ونصف والذين يعانون مشاكل في النمو .وستركض تومازو، المنتمية الى نادي انتر ليبانون ومختصة في المسافات المتوسطة 1500 متراً و5000 م وسباق نصف الماراتون(21.1 كلم) وتُعتبر احدى ابرز العداءات حالياً في لبنان واحتفلت بعيد ميلادها الثلاثين منذ ايام، بين عاصمة الجنوب صيدا وعاصمة  الشمال طرابلس على ثلاث مراحل. ففي اليوم الأول اي الجمعة 18  الجاري ستركض المسافة بين صيدا وبيروت على دفعتين صباحاً وبعد الظهر .وفي اليوم الثاني اي السبت 19 الجاري ستركض من العاصمة بيروت وحتى مدينة جونيه وعلى دفعتين ايضاً.وفي اليوم الثالث،ستنجز تومازو المهمة عندما ستركض من جونيه الى طرابلس على دفعتين صباحاً وبعد الظهر لتصل الى عاصمة الشمال حيث سيقام لها احتفال في نقطة الوصول .
 
وخلال  اجتيازها الساحل اللبناني سيواكب عدد من المعنيين  تومازو .
 
وتأتي خطوة  "The Glow Paradise" وتومازو لتأمين  دعم مادي لجمعية"مركز التدخّل المبكر لدى الأطفال" من قبل الراغبين بالدعم عبر  حدث رياضي بطلته "النجمة"  جينيفر تومازو الذائعة الصيت والغنية عن التعريف في عالم ألعاب القوى والتي مثّلت لبنان مرات عديدة واحرزت العديد من الألقاب خلال مسيرتها  في رياضة الركض  التي بدأت في العام 2006. 
 
وفي هذا السياق،كثّفت تومازو من تدريباتها اليومية استعداداً لحدث اجتياز ال100 كلم.
 
ويمكن للراغبين بالدعم زيارة الرابط التالي:
https://fundahope.com/campaigns/own-the-finish-line
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